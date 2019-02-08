2019-02-08T12:30:59+03:00
Общество

Погода на февраль 2017 года: ожидаются теплые снежные выходные

Участникам "Лыжни России" повезло - морозы закончились
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Синоптики обрадовали, что морозный период, который длился с 3 по 7 февраля, заканчивается. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что рекордом зимы стала ночь на 5 февраля. В Кыну была отмечена температура -36, 4 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Пермском крае ожидается значительное потепление, которое будет сопровождаться сильными снегопадами. С 7 по 10 февраля в Перми выпадет более 10 мм осадков, что превышает треть месячной нормы. А в южных и восточных районах края и до 15 мм.

Тем менее, ночь на субботу ожидается еще довольно холодной. В Перми температура упадет до 20 градусов, а по краю до 23. Днем ожидается заметное потепление до -7 -12 градусов, что не может не радовать поклонников лыжного спорта. Ведь в субботу состоится массовая гонка «Лыжня России».

- В ночь на воскресенье ожидается снегопад, - обещают в ГИС-центре ПГНИУ. - Днем ожидается значительное повышение температуры, до -3…-7°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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