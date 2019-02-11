Борис Гребенщиков бесплатно споет для пермяков в гипермаркете «Семья»

Борис Гребенщиков в свой юбилейный год дает концерты в разных городах страны. В рамках этого турне он посетит и Пермь: завтра, 12 февраля, в ДК имени Солдатова вместе с группой «Аквариум» он представит свою программу «Двери травы».

Билеты на этот концерт недешевые – от 1 тысячи до 4 тысяч 200 рублей. Поэтому накануне «БГ» решил спеть для пермяков - почитателей его творчества - бесплатно. Примерно получасовой концерт должен состояться сегодня, 11 февраля, в гипермаркете «Семья». В 20.00 Борис Гребенщиков в сопровождении группы «Аквариум» обещал появиться в фойе на первом этаже первой очереди гипермаркета.

Такие бесплатные выступления в тех городах, куда он приезжает на гастроли, певец начал практиковать ровно два года назад: в феврале 2017 года он объявил, что начинает народный проект «Песни в общественных пространствах». Первые бесплатные концерты «БГ» в торгово-развлекательных центрах состоялись в Тамбове,Тюмени, Магнитогорске, Уфе, Кирове, Ижевске.

До этого, в 2016 году, певец выступал в подземных переходах российских городов как уличный певец и однажды даже заработал 10 тысяч рублей.

Во время бесплатных концертов Борис Гребенщиков обычно исполняет несколько полюбившихся почитателям песен, и почти всегда - свой знаменитый «Собачий вальс».