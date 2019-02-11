Куда сходить 14 февраля 2019 года в Перми: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

Совсем скоро День всех влюбленных - 14 февраля. Вы до сих пор не знаете, как отметить праздник и удивить любимого человека? Мы сделали подборку идей о том, куда можно сходить 14 февраля 2019 года в Перми.

Романтический ужин на колесе обозрения

«Парк имени Горького» предлагает пригласить любимого человека на романтический ужин на колесе обозрения. Стоимость развлечения - 3 тысячи рублей. В эту сумму входит 30-минутное катание в украшенной кабинке, шампанское, лепестки роз, фруктовая тарелка. По желанию можно продлить время катания или заказать дополнительные блюда. Телефон: 202 - 02 - 30.

Пермский зоопарк

14 февраля влюбленная пара может пройти в зоопарк по одному взрослому билету. А еще в этот день в зоопарке будут проходить экскурсии под названием «Любовные истории». Посетители смогут узнать про отношения в «семьях» птиц, обезьян, парнокопытных, хищников.

Батутный парк

В батутном парке «Sky Trip» 14 февраля пройдет акция - пара сможет пройти по одному билету. А еще в День всех влюбленных парк празднично украсят, а посетителей будут снимать на видео.

Конная прогулка

В клубе «Фаворит» открыто бронирование на романтическую конную прогулку. Цена на двоих - 2500 рублей. Влюбленные смогут прокатиться на лошадях и сфотографироваться с ними, после прогулки в распоряжении пары будут мангал и гостевой домик на два часа. В придачу - чай с пирожными, фрукты и бокал игристого вина. Телефон для бронирования - 2766505.

Каток

Почему бы 14 февраля не покататься на коньках? Можно сходить на яркий каток у памятника «МиГ на взлете», отправиться на каток у эспланады или выбрать каток у дома.