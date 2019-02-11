Погода в Перми в феврале 2019: легкий морозец до -10 сменится к выходным потеплением до -5

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало недели не обещает каких-либо погодных неожиданностей – ни заметных похолоданий, ни явных потеплений. Снегопады если и будут, то несильные. Ветер в начале недели будет не арктический, а южный и юго-западный - от 5 до 10 метров в секунду.

В первую половину недели погода обещает быть солнечной, но затем может пойти снег.

В понедельник днем в Перми ожидается до -9 градусов морозца. Существенных осадков не предвидится, будет пасмурно с незначительными прояснениями.

Во вторник во второй половине дня появится солнце, и как обычно бывает зимой при ясной погоде, слегка похолодает - до -10 градусов днем.

В среду солнечная погода сохранится, и солнышко сумеет немного прогреть воздух – до -8 градусов днем.

Во второй половине недели температура воздуха существенно не изменится, но может прийти теплый циклон со снегопадами. В четверг и пятницу при пасмурной погоде днем будет до -7 градусов.

В выходные дневная температура может повыситься – от -4 до -5 градусов. При этом будет идти снег.