10 экспонатов, на которые стоит посмотреть на выставке «АРТ-Пермь 2019»

В Перми 15 апреля открылась традиционная ежегодная выставка «АРТ-Пермь-2019». Работать она будет до 24 февраля.

Каждый год художники, скульпторы, фотохудожники, мастера-ремесленники из Пермского края и других регионов России представляют плоды своего творчества.

- Своим творчеством в этом году поделились более 250 участников из 46 городов и семи стран, - сообщили организаторы.

В просторном зале выставочного центра демонстрируются в этом году работы 250 мастеров из 7 стран.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«АРТ-Пермь» неплохо обживается на новой площадке «Ярмарки» на Шоссе Космонавтов. К услугам посетителей выставки - удобный гардероб, в котором можно раздеться, уютное арт-кафе, где можно перекусить и выпить чашечку кофе, комфортный конференц-зал, где можно пообщаться с авторами выставленных произведений и обменяться впечатлениями.

В Арт-кафе можно перевести дух и подкрепиться.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сложившейся традиции, организаторы «АРТ-Перми» предусматривают какую-либо «изюминку года». На этот раз в качестве таковой названа экспозиция «Химия чувств», расположенная в самом центре выставочного зала.

"Возбуждение - это желание облаять и обладать", - так охарактеризовала это состояние художник Татьяна Нечеухина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чувства в красках

- В Международный год русского химика Дмитрия Менделеева мы предложили 20 пермским художникам изобразить на холсте, какими они видят различные чувства – любовь, страх, грусть, гнев и другие, - рассказали кураторы выставки. - Провели жеребьевку. По ее результатам Андрею Побережнику «выпал» азарт, Александру Казначееву - аутизм, Анатолию Френкелю – вдохновение, Игорю Новикову – тревога, Лидии Ерохиной - эйфория, Елене Постновой – шизофрения, Ольге Молчановой-Пермяковой - сон, Юле Пермяковой – опьянение, Максу Нурулину - стресс, Еве - мания, Татьяне Нечеухиной – возбуждение, Анне Чугайновой - гнев, Александру Шушунову – любовь, Александру Гельдту - счастье, Марине Кудриной - апатия, Вячеславу Смирнову - раздражение, Альберту Турбину - озарение, Strel Pospel – страх, Александру Кошелеву - грусть, Shlömovich - депрессия.

Рядом с "чувственными" картинами вывешены описания химических гормонов, которые отвечают за то или иное чувство.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рядом с «чувственными» работами вывесили химические формулы гормонов-медиаторов, которые «отвечают» за эти чувства.

Такой пермский художник Александр Шушунов видит самое лучшее человеческое чувство - любовь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авторы идеи заранее не знали, как к такому новшеству отнесутся пермяки. Поэтому в центре зала с экспозицией «Химии чувств» выложили «Журнал впечатлений», куда желающие могут записать свои соображения. Пока все отзывы – положительные.

В своей картине "Опьянение" Юлия Пермякова попыталась передать коварство алкоголя - сначала веселит, а потом вгоняет в депрессию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Необычно, интересно, заставляет задуматься, какую роль в нашей жизни играют те или иные чувства, как ими управлять, - написал один их посетителей.

В "Журнале впечатлений" можно оставить отзывы об экспозиции.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юрий Гагарин в образе Спасителя

В этом году на выставке «АРТ-Пермь» помимо «Химии чувств» - еще одна «изюминка». Одна из экспозиций, расположенная в самом начале выставочного зала, посвящена творчеству безвременно ушедшего уличного художника Александра Жунева.

Посетители подолгу разглядывают его работу «Гагарин. Распятие». Именно из-за нее пермский стрит-художник получил всероссийскую известность, разместив в 2015 году, в День космонавтики, изображение распятого космонавта на углу улиц Советская и Куйбышева в Перми.

Изображение распятого космонавта против воли автора принесло ему скандальную известность.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По требованию властей этот арт-объект спилили болгаркой, посчитав его скандальным. А автор недоумевал, почему первопроходец-космонавт, изображенный в образе Создателя, должен рождать негативные ассоциации.

При помощи этой люльки на стропах Александр Жунев создавал своего 12-метрового Есенина.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дальнейшее творчество стрит-художника оказалось светлым - всем памятен его 12-метровый портрет Сергея Есенина на заброшенном долгострое на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского в Перми. А вот его личная судьба - не такой уж безоблачной. Портрет поэта с долгостроя убрали. А в августе прошлого года художника не стало.

Многие работы пермского уличного художника сохранились только в эскизах и фоторепродукциях.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как попасть на выставку?

Выставочный центр «Пермская ярмарка» расположен в Перми на улице Шоссе Космонавтов, 59.

Доехать можно на общественном транспорте до остановок «Ул. Блюхера», «Ул. Левченко», «Ул. Мильчакова», «Шоссе Космонавтов». Для автомобилистов предусмотрена открытая парковка на 450 мест.

Вход на выставку - по билетам: взрослый стоит 250 рублей, детский – 150 рублей, льготный (инвалиды и пенсионеры при предъявлении удостоверения) – 150 рублей, дети до семи лет могут пройти бесплатно. «Вездеход» на 10 дней стоит 1000 рублей. Вход на АРТ-Базар свободный.