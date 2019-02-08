2019-02-08T11:02:21+03:00
Общество

В Перми задержали подозреваемых в афере с квартирой, из которой выселяют 90-летнего ветерана войны

В микрокредитной компании, которая, возможно, причастна к выселению, проходят обыски
Елена КОНОВА
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Во время войны Василий Николаевич работал на заводе. Фото предоставлено его дочерью ТатьянойВо время войны Василий Николаевич работал на заводе. Фото предоставлено его дочерью Татьяной
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Следственный комитет возбудил уголовные дела после ужасной ситуации, в которую попал 90-летний ветеран войны Василий Ушаков.

Напомним, его 58-летняя дочь Татьяна обратилась к экстрасенсам, чтобы вылечить астму. В итоге она, поддавшись влиянию «магов», отдала им более 1,5 миллиона рублей. Деньги на «лечение» она брала в микрокредитной компании. Как объяснила Татьяна, для гарантии, что она вернет миллионный долг, в организации с ней заключили договор купли-продажи квартиры, в которой она проживала с отцом-ветераном. Несмотря на обещание расторгнуть контракт после выплаты долга, ее квартиру продали, а замки - сменили. Татьяна с отцом ютится в маленькой комнате и ждет результата суда, который решит, признают ли договор недействительным или нет. Кроме того, владельцы квартиры поселили к ним квартиранта, который, по словам Татьяны, поранил Василию Николаевичу руку.

Проверку по этому делу потребовал провести глава СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по факту мошеннических действий компании возбудили уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере» «самоуправство».

- Также мы продолжаем расследование в отношении экстрасенсорной организации по факту мошенничества, - добавили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По уголовным делам идут допросы свидетелей, проводятся обыски в компании, изымается документация.

В качестве подозреваемых задержаны четыре человека, которые имеют отношение к сделке. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Также ситуацию контролирует соцзащита и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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