2019-02-07T17:42:25+03:00
Происшествия

«Я увидела свою бабушку в соцсетях!»: у потерявшей память пермячки нашлась внучка

Она собирается забрать ее к себе домой
Андрей МАТЛИН
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Найти родных потерявшейся женщины помогли пользователи соцсетей.Найти родных потерявшейся женщины помогли пользователи соцсетей.Фото: Андрей МАТЛИН
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Как уже писала «КП», к нам в редакцию пришла пожилая женщина и сказала, что она потерялась и не помнит, где ее дом и куда ей идти.

Она назвала лишь свое имя - Нателла Александровна Ратушная. И сказала, что ей, кажется, 95 лет. Вспомнила, что раньше работала на заводе имени Свердлова инженером-рентгенологом и училась в пермской школе №22. Припомнила, что у нее есть дочь Наташа, которая, по ее словам, живет в Перми где-то возле «Пермских моторов», а также сын Александр, который вроде бы живет в другом городе.

Мы разместили пост о потерявшейся женщине с ее фотографией на нашем сайте «Комсомольской правды». И попросили всех, кто сможет, перепостить его на своих страничках в соцсетях.

А затем позвонили в полицию и в «скорую». Через некоторое время в редакцию прибыли сотрудники полиции, а затем и медики. Женщину перевезли в опорный пункт полиции, чтобы попытаться выяснить по ее фамилии, где она жила. А затем, в случае, если этого не удастся установить, ее должны были перевезти в центр социальной адаптации.

Но этого не потребовалось. В редакции «Комсомольской правды» раздался звонок.

- Я в соцсетях увидела ваш пост про мою бабушку, скажите, где я могу ее найти? – позвонила ее внучка. – Меня в честь бабушки тоже назвали Нателлой. У нее случаются провалы в памяти, и она сегодня ушла из дома, где живет вместе со своим сыном, с моим дядей. Я хочу ее забрать к себе.

Мы позвонили участковой полиции.

- Пусть внучка приезжает к нам, но только с документами, с паспортом, - ответили в полиции. – И в любом случае мы будем проводить проверку, почему так получилось, что женщина, страдающая провалами памяти, оказалась на улице одна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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