Ликвидация троллейбусов в Перми: за и против

- Троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут, - заявил на днях глава Перми Дмитрий Самойлов во время обсуждения реконструкции проспекта. - Это убыточный вид транспорта. Будем серьезно развивать трамвайную сеть. А по Комсомольскому проспекту вместо троллейбусов пустим автобусы.

Это известие вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Одни пермяки возмущались заменой троллейбусов на «вонючие» (в смысле выхлопов) автобусы, другие уверены, что «рогатый» транспорт себя изжил.

Как в Перми будут убирать троллейбусы?

В этом году должна начаться реконструкция Компроса и там безвозвратно уберут контактную сеть троллейбусов.

Будут ли ликвидировать троллейбусные маршруты, связывающие Крохалевку, Ипподром и Парковый с площадью Дружбы, и когда это произойдет, - еще неизвестно. Но в городской администрации сообщили, что сомневаются в эффективности троллейбуса как вида общественного транспорта. Они перевозят мало пассажиров (лишь 7% от общего пассажиропотока), да еще и неуклюжие.

- Из-за малой маневренности троллейбусов от соседних с ними машин еще больше выхлопных газов поступает в атмосферу, - отметили в мэрии. - В то же время за последние несколько лет серьезно повысились показатели экологичности автобусов.

В этом году для муниципального автопарка собираются закупить 85 новых автобусов. И пермских водителей троллейбусов будут переучивать на водителей автобусов.

- Троллейбус - экологически чистый вид транспорта, но для его движения нужны линии постоянного тока, - говорит урбанист Дмитрий Клещев. - Сейчас есть более современные и удобные электробусы, то есть автобусы, которые работают на электричестве, но без контактной сети. В Европе и Китае их давно используют, в принципе за ними будущее. Так что переход на электробусы в Перми был бы оправдан. Но если троллейбусы заменят на обычные автобусы - это будет шаг назад в отношении экологии.

- Ломать - не строить, - депутат Пермской городской Думы Геннадий Сторожев настроен резко против отмены троллейбусов. - Нельзя отказаться от налаженного вида транспорта, который перевозит достаточно большое количество пассажиров.

Только цифры

Три факта о пермских троллейбусах

В Перми шесть троллейбусных маршрутов и 58 троллейбусов.

Средний возраст пермских троллейбусов - 13 лет, а по нормам срок их эксплуатации – 5 - 7 лет.

Троллейбусы перевозят 7 процентов всех пассажиров в городе.

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

«Привык я к троллейбусам. Буду скучать»

В соцсетях пермяки так отозвались на замену троллейбусов.

Надежда:

- Сначала нужно заменить на новые, газовые, те автобусы, которые чадят и отравляют город. Если опыт удастся, и автобусы на газу будут экономичнее троллейбусов (думаю, это вряд ли), то можно ставить вопрос о замене троллейбусов.

Мишель:

- Сперва уберут троллейбусы, а потом поднимут цену на автобусы - бензин у них будет дорогой. Так всегда делали: альтернативу убирают и ставят перед фактом - выбора все равно уже не будет.

Дмитрий:

- Привык я к троллейбусам. Нравятся они мне. Буду скучать. Пусть рога отваливаются иногда, даже забавно. По поводу неуклюжести: про бешеный трамвай я слышал, про бешеный автобус тоже слышал, а вот про бешеный троллейбус не слышал. Вот не страдают бешенством они. Еще верните компостеры. Так, для красоты, для полноты ощущений, не для билетиков.