2019-02-07T16:37:23+03:00
Происшествия

В Перми потерялась 95-летняя женщина

Она не может вспомнить, где и с кем живет
Андрей МАТЛИН
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Нателла Александровна не может вспомнить, где живет.Нателла Александровна не может вспомнить, где живет.Фото: Андрей МАТЛИН
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Нателлу Александровну Ратушную мы встретили возле редакции «Комсомольской правды» на улице Николая Островского, 76 б.

Около пяти вечера хорошо одетая женщина стояла на улице, огладываясь по сторонам. На расспросы она ответила, что не может вспомнить, где она живет и куда ей нужно идти. По ее словам, она приехала сюда на такси.

Она сказала, как ее зовут и что ей, кажется, 95 лет. Вспомнила, что раньше работала на заводе имени Свердлова инженером-рентгенологом и училась в пермской школе №22. Припомнила, что у нее есть дочь Наташа, которая, по ее словам, живет в Перми где-то возле «Пермских моторов», а также сын Александр, который вроде бы живет в другом городе.

Мы напоили Нателлу Александровну чаем, вызвали «скорую» и полицию и решили разместить этот пост. Всех, кто что-либо знает о том, где и с кем живет потерявшаяся женщина, мы просим позвонить в полицию по телефону «02» или по телефону 8-908-270-46-49.

Сейчас Нателлу Александровну перевезли в опорный пункт полиции на улице Чернышевского, 3. Если сотрудникам полиции не удастся установить ее адрес, очевидно ее переправят в центр социальной адаптации на улице Таборская, 22.

Мы будем благодарны, если вы разместите это сообщение и фотографию Нателлы Александровны на своих страницах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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