Смотрите на сайте «КП»-Пермь» прямую видеотрансляцию с лекции том, как уберечь себя от рака

В четверг, 7 февраля, в Фестивальном доме в Перми проходит лекция «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Мы ведем прямую трансляцию с лекции.

На мероприятии заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, что такое рак, его симптомы и как снизить риск возникновения онкологии. А главврач городской клинической поликлиники города Ирина Плащевская расскажет о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края.