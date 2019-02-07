Смотрите на сайте «КП»-Пермь» прямую видеотрансляцию с лекции том, как уберечь себя от рака
Лекция о том, что такое рак, его симптомы.Multistreaming with https://restream.io/ В SKY TRIP Активити парк по адресу проспект Парковый, 58а проходит пожалуй самый веселый праздник для малышей и их родителей.
В четверг, 7 февраля, в Фестивальном доме в Перми проходит лекция «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Мы ведем прямую трансляцию с лекции.
На мероприятии заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, что такое рак, его симптомы и как снизить риск возникновения онкологии. А главврач городской клинической поликлиники города Ирина Плащевская расскажет о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края.
ИСТОЧНИК KP.RU