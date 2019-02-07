2019-02-07T17:07:09+03:00
Здоровье

Смотрите на сайте «КП»-Пермь» прямую видеотрансляцию с лекции том, как уберечь себя от рака

Она проходит в Фестивальном доме
Елена КОНОВА
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Лекция о том, что такое рак, его симптомы.Multistreaming with https://restream.io/ В SKY TRIP Активити парк по адресу проспект Парковый, 58а проходит пожалуй самый веселый праздник для малышей и их родителей.

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В четверг, 7 февраля, в Фестивальном доме в Перми проходит лекция «Онконастороженность: предупреждён – значит, вооружён! или все, что нужно знать о раке». Мы ведем прямую трансляцию с лекции.

На мероприятии заместитель главврача Пермского краевого онкологического диспансера Антон Жигулев расскажет о том, что такое рак, его симптомы и как снизить риск возникновения онкологии. А главврач городской клинической поликлиники города Ирина Плащевская расскажет о бесплатных возможностях ранней диагностики онкологии в поликлиниках края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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