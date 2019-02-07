Филиал «ПМУ» АО «ОХК УРАЛХИМ», Краевой индустриальный техникум (КИТ) и средняя школа №132 г. Перми заключили соглашение о сотрудничестве в рамках взаимодействия по модели «Школа – СУЗ – работодатель».

Очередной документ предполагает совместную работу по ряду направлений. В первую очередь, это создание и реализация единой стратегии взаимодействия образовательных учреждений и филиала «ПМУ». Кроме того, продолжается работа, направленная на повышение у школьников и выпускниковмотивации получать рабочие специальности. В результате уровень профессиональной подготовки учащихся и педагогов образовательных учреждений растёт, а период адаптации молодых специалистов на предприятии сокращается.

Татьяна Иванова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Большинство выпускников школ ещё несколько лет назад планировали обязательное поступление в вуз как продолжение своего образования. Сегодня же всё чаще вчерашние школьники выбирают модель «школа-техникум-завод». И это, в том числе, результат длительного сотрудничества предприятий с учебными заведениями, частью которого является и нынешнее соглашение.

В 2018 году в рамках такого соглашения был организован ряд мероприятий. В январе состоялся краевой чемпионат сквозных рабочих профессий по методике «Worldskills» в компетенции «Лабораторный химический анализ» на базе КИТ. Молодых профессионалов оценивала инженер-химик нашего предприятия Елена Калиненко. В марте прошли День «УРАЛХИМа» и День Краевого индустриального техникума. В течение года состоялся ряд трёхсторонних рабочих встреч, презентации практико-ориентированных учебных проектов студентов КИТ и учащихся школы с привлечением экспертов филиала «ПМУ». Для студентов КИТ был проведен урок экологии, а для учащихся обоих учебных заведений - — химическая олимпиада.

В 2019 году в рамках подписанного соглашения планируются ознакомительные экскурсии на «ПМУ», учебная и производственная практика студентов на заводе, а также стажировки преподавателей дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения. Традиционно на базе краевого индустриального техникума пройдёт День «УРАЛХИМа», а на базе школы №132 — День Краевого индустриального техникума. Учащиеся обоих учебных заведений примут участие в олимпиаде «Юный химик», уроке-исследовании «Загадки молока» и развлекательной игре «Химквест».