2019-02-07T16:37:23+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Школа – техникум – завод

Филиал «УРАЛХИМа», Краевой индустриальный техникум и средняя школа №132 заключили соглашение о сотрудничестве
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Филиал «ПМУ» АО «ОХК УРАЛХИМ», Краевой индустриальный техникум (КИТ) и средняя школа №132 г. Перми заключили соглашение о сотрудничестве в рамках взаимодействия по модели «Школа – СУЗ – работодатель».

Очередной документ предполагает совместную работу по ряду направлений. В первую очередь, это создание и реализация единой стратегии взаимодействия образовательных учреждений и филиала «ПМУ». Кроме того, продолжается работа, направленная на повышение у школьников и выпускниковмотивации получать рабочие специальности. В результате уровень профессиональной подготовки учащихся и педагогов образовательных учреждений растёт, а период адаптации молодых специалистов на предприятии сокращается.

Татьяна Иванова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Большинство выпускников школ ещё несколько лет назад планировали обязательное поступление в вуз как продолжение своего образования. Сегодня же всё чаще вчерашние школьники выбирают модель «школа-техникум-завод». И это, в том числе, результат длительного сотрудничества предприятий с учебными заведениями, частью которого является и нынешнее соглашение.

В 2018 году в рамках такого соглашения был организован ряд мероприятий. В январе состоялся краевой чемпионат сквозных рабочих профессий по методике «Worldskills» в компетенции «Лабораторный химический анализ» на базе КИТ. Молодых профессионалов оценивала инженер-химик нашего предприятия Елена Калиненко. В марте прошли День «УРАЛХИМа» и День Краевого индустриального техникума. В течение года состоялся ряд трёхсторонних рабочих встреч, презентации практико-ориентированных учебных проектов студентов КИТ и учащихся школы с привлечением экспертов филиала «ПМУ». Для студентов КИТ был проведен урок экологии, а для учащихся обоих учебных заведений - — химическая олимпиада.

В 2019 году в рамках подписанного соглашения планируются ознакомительные экскурсии на «ПМУ», учебная и производственная практика студентов на заводе, а также стажировки преподавателей дисциплин профессионального цикла и мастеров производственного обучения. Традиционно на базе краевого индустриального техникума пройдёт День «УРАЛХИМа», а на базе школы №132 — День Краевого индустриального техникума. Учащиеся обоих учебных заведений примут участие в олимпиаде «Юный химик», уроке-исследовании «Загадки молока» и развлекательной игре «Химквест».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов не допускать накопления долгов за тепло и ГВС
Пермские теплоэнергетики АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют потребителям, которые еще не оплатили услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь, произвести оплату до конца текущего месяца
Более 80 новогодних подарков работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми собрали в рамках ежегодной благотворительной акции для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Более 80 новогодних подарков работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми собрали в рамках ежегодной благотворительной акции для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
«СИБУР-Химпром»: забота о природе и обществе в цифрах и фактах
Можно говорить много общих слов о борьбе за чистоту окружающей среды и делах на благо людей. А можно просто много делать. Пермское предприятие СИБУРа поделилось с «Комсомолкой» результатами своей работы за 2018 год
Как выгодно купить недвижимость в других регионах, не выезжая из Перми
В эфире радио «КП»-Пермь» директор агентства недвижимости «Удачное Решение» Лейли Доля и специалист по недвижимости Артем Плюхин ответили на вопросы пермяков о покупке недвижимости в других регионах страны
Новости 24
Карантин в пермских школах продлят
В Прикамье отец вынес из огня двух сыновей
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
В Прикамье 55-летний дедушка надругался над 5-летней внучкой
Власти Перми закупят 30 новых низкопольных трамваев
В Перми к месту старта «Лыжни России-2019» будут ходить бесплатные автобусы
В Прикамье горняка уволили за появление на работе в пьяном виде
В Прикамье 77-летний пенсионер поджег дом своего соседа
В Перми лжегазовики ходили по квартирам и продавали вентили и шланги втридорога
«Сильно проголодалась». В Перми женщина украла с прилавка копченую рыбу
Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье
«Истощены и обезвожены». Постояльцев приюта «Надежда» в Перми срочно эвакуировали
На трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой
В Прикамье чиновники отказывали сироте в получении жилья
Пермские старшеклассники создали аудиогид по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
В Перми улицу Куйбышева залило кипятком, 15 домов остались без воды
В Перми у расселенного дома по ул. Революции 3/1 изучают грунт