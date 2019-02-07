Французский пилот женился на пермячке и открыл сыроварню в Краснокамске

- Я так много работаю, что почти не вижу свою крошечную дочку Виолетт, - вздыхает 43-летний Ксавье Фор. - У меня появились семья, ребенок. Я открыл в Перми небольшой бизнес, но очень бы хотел развиваться дальше.

«К морозам я так и не привык»

О французском пилоте воздушных шаров «Комсомолка» писала не раз. Ксавье влюбился в Россию после того, как побывал на фестивале воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре. И так аэронавту понравился Пермский край, что он решился остаться здесь навсегда.

В 2012 году он собрал во Франции кучу документов и справок, что не псих и не судим. Собрал вещи, обнял маму и укатил на старенькой «Лянче» в страну своей мечты.

В Кунгур Ксавье приехал в самый разгар зимы. Ходил по городу в шапке-ушанке, в валенках и офицерской шинели, которую ему подарил друг, много лет назад эмигрировавший из СССР во Францию.

Местные, глядя на француза, крутили пальцем у виска: это ж надо было такое удумать, поменять французскую провинцию Шампань на уральскую глубинку.

Ксавье отчаянно старался выжить на чужбине. Мыкался по общежитиям и коммуналкам, ночевал у друзей. Научился варить борщ и готовить картофельное пюре. Хватался за любую работу: давал уроки французского, собирал мебель, варил сыр на молочном комбинате, пек хлеб.

И часто вздыхал, что никак не может встретить девушку: мол, все его ровесницы давно уже замужем.

Наши читатели, которые следили за приключениями француза в России, иногда спрашивают: как дела у нашего мсье? Может, он давно разочаровался в суровых уральских буднях и вернулся во Францию?

Мы разыскали Ксавье. Француз приехал в редакцию прямо с поезда - ездил в Тверскую область не деловую встречу. Уже, конечно, не в валенках - в высоких кожаных сапогах. Шинель сменил модный длинный пуховик.

- Я до сих пор не привык к таким морозам, сразу замерзаю, - потирает руки Ксавье и просит чашку зеленого чая. Он хорошо выглядит для своих 43 лет. Подтянутый, розовощекий с улицы. По-русски говорит почти без запинок, лишь иногда делает небольшие паузы, вспоминая какое-то слово.

«Теперь у меня есть семья, ее надо обеспечивать»

В жизни Ксавье за последние три года произошли кардинальные изменения. Он окончательно перебрался из Кунгура в Пермь, где встретил свое русское счастье.

- Мы с женой пока не зарегистрировали официальный брак, но мы семья, год назад у нас родилась дочка, - говорит Ксавье. - Мы назвали ее Виолеттой, на французский манер - Виолетт. Моя супруга работала в торговле, сейчас она - мама, воспитывает ребенка. А я кручусь, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым.

- Вы получили гражданство?

- С документами все очень сложно, у меня до сих пор французский паспорт. Полгода назад я собрал документы, чтобы получить вид на жительство, в ближайшее время жду ответ.

- То есть вы точно решили остаться в России навсегда?

- Возвращаться во Францию я не хочу, хотя там живет моя мама. Она получает пенсию, но жизнь там настолько дорогая, что ей едва хватает денег на еду. Хотя в России с таким доходом она была бы очень обеспеченной. Мама рассказывает, что иногда ест на обед суп из одних макарон. И не может приехать ко мне в гости. Сам я последний раз был дома два года назад.

Ксавье Фор рассказал о себе радиослушателям Радио "Комсомольская правда" (96,6 FM).Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Зарплату отдаю жене»

Три года назад Ксавье оформил ИП и открыл частную сыроварню - снял небольшое помещение в Краснокамске.

- Бизнес совсем небольшой, в Перми мне так и не удалось войти со своим продуктом в крупные торговые сети, - рассказывает француз. - Хотя у меня есть образование, я специалист по органическому сельскому хозяйству, знаю и умею делать экологически чистые продукты. Я готов работать, обсуждал свой бизнес-план, но никого из инвесторов мои идеи не заинтересовали.

Ксавье назвал свою сыроварню на французский манер - Fromagerie. Сотрудничает с частными фермерами, которые поставляют ему коровье и козье молоко. Оборудование, рассказывает он, позволяет обслуживать только частные заказы клиентов на французский сыр наивысшего качества.

Цены - от 1200 до 2500 рублей за килограмм.

- У нас есть партнеры, которые помогают организовывать небольшие вечеринки, где гости пробуют различные сорта нашего сыра, запивая его французским вином, - продолжает француз. - Обычно мы готовим для дегустации до 10 - 15 различных сортов - с прованскими травами, перцем, чесноком, плесенью и другие. Это, к примеру, камамбер, рокфор, бурата, фета, моцарелла…

Почти вся прибыль идет в дело.

- На жизнь остается не так уж много, по пермским меркам я получаю чуть больше среднего, - говорит француз. - Зарплату, как и принято, отдаю жене. Думаю о возможности переехать в Москву, там мой бизнес был бы очень востребован. И предложения такие у меня есть.

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37-летний чудак из Франции, решивший поселиться в Кунгуре, вынужден вернуться на свою родину: 1 марта истекает срок действия его деловой визы. (Читайте далее)

Француз Ксавье Фор: «Депардье богат, а я нет, но это роли не играет. Я, как и он, хочу жить в России» «В школе я изучал русский язык. C одиннадцати лет страстно мечтал попасть в СССР. Когда вырос, несколько раз был в вашей стране. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским», - говорит пилот. (Читайте далее)

Француз Ксавье Фор: «Депардье богат, а я нет, но это роли не играет. Я, как и он, хочу жить в России»

«В школе я изучал русский язык. C одиннадцати лет страстно мечтал попасть в СССР. Когда вырос, несколько раз был в вашей стране. Мне кажется, что в прошлой жизни я был русским», - говорит пилот. (Читайте далее)