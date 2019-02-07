«А полненьким он мне больше нравился». Наши читатели спорят, стоит ли 50-летним мужчинам резко худеть
Читатели "Комсомолки" бурно обсуждают историю 49-летнего пермского охранника, который за год похудел на 30 килограммов и теперь ищет новую любовь.
Напомним, у сотрудника ГБР Дмитрия - за плечами два брака, есть взрослая дочь. Мужчина уже 14 лет ходит в холостяках, и два года назад решил резко изменить свою жизнь. Привести себя в форму (Дмитрий тогда весил 106 килограммов), а потом познакомиться с симпатичной девушкой. Обязательно с тонкой талией и приятным голосом.
До и после диеты. Фото из архива ДмитрияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермяк стал придерживаться правильного питания - есть маленькими порциями, ничего жареного и мучного. Похудел на 30 кг и принял участие в съемках программы "Давай поженимся" на Первом канале. Там, рассказывает, выбрал 35-летнюю Юлю из Самары, но отношения как-то не сложились.
Мнения читателей разделились. Одни считают, что худеть Дмитрию было не зачем, другие его хвалят: мол, молодец, следит за собой.
Ниже - некоторые отклики:
Ира:
"А полненьким он мне больше нравился!"
Гость:
В таком возрасте разрешается более серьезную профессию иметь.
Ната:
В 50 лет семью до сих пор не построил, а тут такие запросы.
Женя:
Староваты вы, мужчина, для девушки!
Наталья:
Мужчина до похудения выглядел гораздо приятнее. Сейчас же он стал выглядеть на десять лет старше.
Да уж:
А на кой девушке с классной фигурой этот дедушка, ей же тоже хочется молодого, красивого и перспективного парня.
Надежда:
Конечно, если вкладывать в тело, а не в духовное развитие семьи, рано или поздно она развалится. Жена рано или поздно тоже постареет, подурнеет. Опять в поиски? Герою статьи надо приоритеты поменять.
Ирина:
Эстет из ГБР?
Михаил:
На первом фото - красивый и молодой, на другом - пожилой мужчина. Молодость и годы не вернуть ни диетой, ни спортом. Жить нужно вовремя, а не ждать невесту в 50.
Светлана:
Был приятный молодой человек, плотненький! Но если вам так комфортнее - здоровья и счастья в личной жизни.
Не поняла:
50 стукнуло, зрелый, состоявшийся мужчина, а в голове - как кашку сварить и как девушку закадрить. Другие в этом возрасте и дерево посадили, и дом если не построили, то обустроили, и к младшему ребенку на родительские собрания ходят.
Мария:
Что похудел, молодец, а девушку искать не надо - ни к чему девушке жизнь портить. Если два брака развалил, до пятидесяти один прожил, живи и дальше холостяком.
Юлия:
Точно, девчата, мне "до" нравится больше!
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ИСТОЧНИК KP.RU