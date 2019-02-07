2019-02-07T07:17:39+03:00
Общество

«А полненьким он мне больше нравился». Наши читатели спорят, стоит ли 50-летним мужчинам резко худеть

И советуют 49-летнему пермяку искать невесту среди своих ровесников
Вероника РАНГУЛОВА
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В холостяках Дмитрий ходит уже 14 лет.В холостяках Дмитрий ходит уже 14 лет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Читатели "Комсомолки" бурно обсуждают историю 49-летнего пермского охранника, который за год похудел на 30 килограммов и теперь ищет новую любовь.

Напомним, у сотрудника ГБР Дмитрия - за плечами два брака, есть взрослая дочь. Мужчина уже 14 лет ходит в холостяках, и два года назад решил резко изменить свою жизнь. Привести себя в форму (Дмитрий тогда весил 106 килограммов), а потом познакомиться с симпатичной девушкой. Обязательно с тонкой талией и приятным голосом.

До и после диеты. Фото из архива Дмитрия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До и после диеты. Фото из архива ДмитрияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяк стал придерживаться правильного питания - есть маленькими порциями, ничего жареного и мучного. Похудел на 30 кг и принял участие в съемках программы "Давай поженимся" на Первом канале. Там, рассказывает, выбрал 35-летнюю Юлю из Самары, но отношения как-то не сложились.

Мнения читателей разделились. Одни считают, что худеть Дмитрию было не зачем, другие его хвалят: мол, молодец, следит за собой.

Ниже - некоторые отклики:

Ира:

"А полненьким он мне больше нравился!"

Гость:

В таком возрасте разрешается более серьезную профессию иметь.

Ната:

В 50 лет семью до сих пор не построил, а тут такие запросы.

Женя:

Староваты вы, мужчина, для девушки!

Наталья:

Мужчина до похудения выглядел гораздо приятнее. Сейчас же он стал выглядеть на десять лет старше.

Да уж:

А на кой девушке с классной фигурой этот дедушка, ей же тоже хочется молодого, красивого и перспективного парня.

Надежда:

Конечно, если вкладывать в тело, а не в духовное развитие семьи, рано или поздно она развалится. Жена рано или поздно тоже постареет, подурнеет. Опять в поиски? Герою статьи надо приоритеты поменять.

Ирина:

Эстет из ГБР?

Михаил:

На первом фото - красивый и молодой, на другом - пожилой мужчина. Молодость и годы не вернуть ни диетой, ни спортом. Жить нужно вовремя, а не ждать невесту в 50.

Светлана:

Был приятный молодой человек, плотненький! Но если вам так комфортнее - здоровья и счастья в личной жизни.

Не поняла:

50 стукнуло, зрелый, состоявшийся мужчина, а в голове - как кашку сварить и как девушку закадрить. Другие в этом возрасте и дерево посадили, и дом если не построили, то обустроили, и к младшему ребенку на родительские собрания ходят.

Мария:

Что похудел, молодец, а девушку искать не надо - ни к чему девушке жизнь портить. Если два брака развалил, до пятидесяти один прожил, живи и дальше холостяком.

Юлия:

Точно, девчата, мне "до" нравится больше!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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