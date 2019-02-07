Группа предприятий ПЦБК: Вместе к успеху!

«Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух нужна». Слова этой известной песни вспоминаются каждый раз, когда ты заходишь в ДК «Бумажник» или на местный стадион в Голованово (это Орджоникидзевский район Перми).

Кажется, здесь нет людей, которые бы не любили спорт. В различных секциях Дворца культуры занимаются как трехлетние дети, так и люди старшего поколения. Днем в лесу полно лыжников и любителей скандинавской ходьбы, а по вечерам вся молодежь собирается на катке, где играет музыка, светло и празднично даже в будний день.

«Золотая шайба» и кое-что еще

- В нашем Дворце культуры работает 11 спортивных секций – для детей и взрослых, - рассказывает заместитель директора ДК «Бумажник» по спорту Сергей Грязнов. – Для школьников, к примеру, есть баскетбол, который ведет тренер Светлана Некрасова. Легкоатлеты занимаются под руководством Андрея Шудегова, боксеры тренируются у Александра Трапезникова. А наш тренер Антон Аликин занимается с подростками футболом, а с самыми юными спортсменами – основой физической подготовки, на занятия к нему приводят детей с трех лет.

Слева-направо: тренер по боксу Александр Трапезников, Семен Селеверстов с наградой Открытого турнира по боксу, заместитель директора ДК "Бумажник" по спорту Сергей Грязнов

При ДК есть свой шахматный клуб - увлекательный мир логики и эмоций. Известно, что шахматная доска – это самое маленькое поле для спортивных битв, но иногда здесь разыгрываются поистине великие сражения.

- Шахматы у нас ведет очень хороший тренер Анатолий Трофимов, - продолжает Сергей Михайлович. – Дети начинают заниматься с пяти лет, но в клуб с удовольствием приходят и взрослые.

Зима – самое любимое время для спортсменов Голованово. Работает лыжная секция, где с детьми занимается тренер Илья Титов. В Голованово – за ДК и поликлиникой – есть отличные лыжные трассы.

Занятие шахматного клуба

А на самом стадионе проводятся хоккейные тренировки.

- Под руководством Александра Ширяева у нас занимается команда 2008 – 2009 годов рождения, а ребят постарше тренирует Сергей Росчетков, - рассказывают в «Бумажнике». - Наши хоккеисты ежегодно участвуют в Первенстве города Перми на приз Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

Кубок Перми – у «Бумажника»

При поддержке группы предприятий ПЦБК, руководство которой уделяет особое внимание развитию спорта в микрорайоне, большинство секций во Дворце культуры «Бумажник» работает бесплатно – и для детей, и для взрослых.

Здесь каждый найдет себе занятия по душе и физической подготовке – кроме баскетбола, бокса и легкой атлетики, есть волейбол, гимнастика, группы здоровья для сотрудников и ветеранов ПЦБК, восточные единоборства и другие.

- Наши спортсмены часто выезжают на соревнования, и ПЦБК всегда нам оказывает помощь в этом вопросе - бесплатно предоставляет необходимый транспорт для поездок, - говорит Сергей Грязнов.

Недавний успех – у взрослой хоккейной команды «Бумажник», которая в воскресенье, 3 февраля, одержала финальную победу и заняла первое место в соревнованиях на Кубок Перми среди предприятий города.

Юные хоккеисты

К слову, лед для занятий и тренировок на стадионе предоставляется бесплатно для всех желающих – можно покататься на коньках или поиграть в хоккей.

- Главный на нашем стадионе – это, конечно, Вячеслав Ляпустин, - рассказывают в «Бумажнике». – Все заботы – на нем, и кроме этого, Слава помогает в проведении тренировок наших детских команд по хоккею, а также является капитаном взрослых команд по волейболу, баскетболу, хоккею и футболу.

На стадионе регулярно проводятся спортивные массовые праздники, особенно широко отмечается День физкультурника, который уже приобрел статус районного мероприятия.

- У нас собираются и детские, и взрослые команды, участников очень много, - рассказывает Сергей Грязнов. – И этот день всегда становится настоящим праздником для всех жителей Голованово. Состязания проводятся по различным видам спорта. Это и турнир по футболу, и легкая атлетика, и шахматы. Для детей мы организуем веселые старты, а для совсем маленьких ставим площадки с батутами. И никто не уходит от нас без подарков.

Боксерам равных нет

А каждый сентябрь на стадионе «Бумажник» проходит турнир по мини-футболу, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Владимира Шокина. В предыдущие годы турнир проводился на районном уровне, а с 2015 года он стал городским.

- Владимир Васильевич Шокин был почетным жителем микрорайона Голованово, - рассказывают в ПЦБК. - Он являлся футболистом московского «Торпедо», а в 1964 году переехал в Пермь. Работал учителем физкультуры в головановской школе №123 и инструктором физкультуры на одном из предприятий. Владимир Васильевич воспитал семь мастеров спорта СССР, школьные футбольные и хоккейные команды под его руководством неоднократно занимали призовые места в областных, общесоюзных и российских соревнованиях, в то числе первое место на престижном турнире «Золотая шайба».

Еще одна гордость ДК «Бумажник» - юные боксеры, с которыми занимается тренер – преподаватель Александр Михайлович Трапезников. Секция существует в Голованово уже более десяти лет, и под руководством грамотного и опытного наставника дети завоевывают награды на соревнованиях различного уровня.