Пермское землячество установит в Подмосковье мемориал нашего земляка, Героя Советского Союза

В январе 1942 года, защищая Москву от фашистов, на подступах к столице воевала 379-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в 1941 году в Кунгуре. Основной состав дивизии составляли жители Молотовской области, ныне Пермского края.

Тяжелый бой приняли наши земляки у поселка Лотошино Московской области. Лотошино было освобождено, но за это отдали свои жизни около шестисот воинов-уральцев. Их тела были захоронены в Кургане памяти. Весной прошлого года Пермское землячество провело в Лотошино патриотическую акцию с посадкой у Кургана памяти рябиновой аллеи.

Пермское землячество провело в Лотошино патриотическую акцию с посадкой у Кургана памяти рябиновой аллеи.

В боях за освобождение Лотошино в январе 1942 года участвовала и первая ударная армия под командованием нашего земляка, уроженца Соликамского уезда, генерал-полковника Василия Ивановича Кузнецова. Этот легендарный военачальник, Герой Советского Союза, был участником многих героических битв, в том числе: Белостокско-Минского и Смоленского сражений, Сталинградской битвы, Восточно- Померанской и Берлинской операций.

В 2017 году правление Пермского землячества заключило с администрацией Лотошинского района Московской области соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечиванию памяти пермяков - воинов 379-й Режицкой стрелковой дивизии 30-й армии Калининского фронта и воинов 62-й отдельной стрелковой бригады 1-й Ударной армии Западного фронта.

За освобождение Лотошино отдали свои жизни около шестисот воинов-уральцев.

В рамках данного соглашения в январе текущего года, в день 77-й годовщины освобождения Лотошино от немецко-фашистских захватчиков, группа членов Пермского землячества приняла участие в митинге с церемониальным возложением цветов к памятнику Освободителям Лотошино и организовала для жителей концерт силами молодых и талантливых музыкантов-пермяков.

Следующим шагом будет установка в поселке Лотошино бюста уроженцу Пермского края, генерал-полковнику Кузнецову. Бюст создан известным московским скульптором Андреем Клыковым.