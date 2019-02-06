2019-02-06T10:08:49+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Апгрейд» территорий Прикамья

Пермский край и Компания «ЛУКОЙЛ» обозначили планы по сотрудничеству на 2019 год
Алеся ГАЛИБУС
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Рукопожатие - надежнее подписи: Усольский район и Березники под пристальным вниманием Сергея Дьякова и нефтяников. Фото пресс-службыРукопожатие - надежнее подписи: Усольский район и Березники под пристальным вниманием Сергея Дьякова и нефтяников. Фото пресс-службы
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Пермский край… С чем у вас ассоциируется этот уголок Урала? Это и Дягилевские фестивали, и «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова, и угрюмый, но полный реалий фильм «Географ глобус пропил» по книге Алексея Иванова, и команда КВН «Парма» и многое-многое другое. Богато Прикамье на таланты и харизму. И, безусловно, после людей - нашего главного ресурса - следующими по важности идут хранящиеся в недрах уральской земли полезные ископаемые. Здесь добывают все: от нефти и газа до минеральных солей, золота и драгоценных камней. Правильно пользуется этой кладовой Компания «ЛУКОЙЛ». На сегодня Пермский край - единственный в Приволжском федеральном округе, где представлена вся производственная вертикаль компании. Разведка и добыча нефти и газа, переработка и сбыт нефтепродуктов составляют целостный нефтегазовый комплекс на территории региона. В одном только 2018 году добыча «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае составила 15,4 млн тонн нефти и 2 млрд м3 газа. И именно в связи с тем, что родина посикунчиков и «соленых ушей» - один из базовых регионов для «ЛУКОЙЛа», компания создает комфортные условия жизни на территории края и эффективно взаимодействует с региональными властями.

В 2019 году сохранятся основные направления, которые получат финансовую поддержку «лукойловцев» в Перми и крае

В 2019 году сохранятся основные направления, которые получат финансовую поддержку «лукойловцев» в Перми и крае

РАЗ В ПЯТИЛЕТКУ ЖМЕМ ПАРТНЕРСКУЮ РУКУ!

Между Пермским краем и ПАО «ЛУКОЙЛ» раз в пять лет подписывается Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве, которое определяет стратегические направления совместной работы. На каждый год действия Соглашения подписывается Протокол о взаимодействии сторон, оговаривающий взаимные обязательства на грядущие 12 месяцев.

«ПРОКАЧАЕМ» 24 ТЕРРИТОРИИ

В начале ноября 2018 года свои подписи в Протоколе о взаимодействии региона и Компании «ЛУКОЙЛ» на 2019 год поставили Вагит Алекперов и Максим Решетников, но работа ведется круглогодично со всеми населенными пунктами, требующими внимания нефтяников. В начале февраля именно для обсуждений актуальных вопросов текущих проектов и еще не реализованных встретились представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков и главы 24 территорий региона. В рамках встречи были обозначены совместные планы на 2019 год и традиционно подписаны отдельные Соглашения о сотрудничестве с каждым из районов, в которых оговорен перечень объектов и работ. Так, например, глава Березников Сергей Дьяков рассказал об итогах работы прошлого года и планах на будущее:

- Главный проект 2018 года - детский сад на 240 мест на правом берегу. Современный инновационный проект был сдан в эксплуатацию и «заселен» уже в ноябре прошлого года. На 2019 год у нас прагматичные проекты - мы объединились с Усольским районом, увидев, что там есть задачи, которые объединяют «ЛУКОЙЛ» и нас. Например, нам нужно отремонтировать мост длиной 150 метров в деревню Белая Пашня, где проживает порядка тысячи наших человек. На территории населенного пункта добывают нефть, поэтому ремонт моста стоимостью 19 миллионов рублей - это общая задача администрации и нефтяников. Деньги лукойловцев направят также на освещение, улучшение дорожного покрытия и возведение детских спортивных площадок в 6 поселениях Усольского района. Вне рамок Соглашения о взаимодействии район получит средства на ремонт дорог. Например, будет начато восстановление дороги в село Верх-Кондас, общие затраты на которое составят порядка 15 млн рублей.

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ТЕАТРУ И НЕФТИ - СЛАВА!

- Совместная деятельность глав муниципалитетов, краевой власти и Компании «ЛУКОЙЛ» - это сотни успешных проектов и традиция, проверенная временем. Новый 2019 год начался под эгидой 90-летия пермской нефти. Уверен, он даст новый импульс нашей работе, - отметил Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Республике Башкортостан, Удмуртской республике и Свердловской области. В честь такого важного для прикамских нефтяников года в центре краевой столицы будет открыт памятник первооткрывателю пермской нефти П. И. Преображенскому, автопарк территорий деятельности лукойловцев пополнится современными автомобилями «Скорой помощи», а также будет сохранен заданный губернатором ориентир по газификации населенных пунктов. И пока для нефтяников Урала этот год будет отмечен большим юбилеем, для всей страны это будет Год театра. В его рамках пермские нефтяники продолжат традиционные проекты в поддержку искусства: «Театры малым городам» и «Музыкальная планета». Артисты Пермского ТЮЗа, Театра- Театра, театра оперы и балета, театра «Гистрион» отправятся на гастроли по отдаленным селам и малым городам Пермского края и дадут более 130 спектаклей и концертов.

ОТ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ДО ПОЛИКЛИНИК

Всего в 2019 году пермские предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» выделят 820 миллионов рублей на развитие социальной сферы региона. Кроме того, продолжит действовать такой механизм поддержки инициатив, как конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ».

- Ежегодный конкурс социальных и культурных проектов - это возможность для местного населения быть инициаторами и новаторами, - поясняет Надежда Лядова, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - директор филиала «Перм НИПИнефть», депутат Законодательного собрания Пермского края. - По заявкам самих жителей выделяются средства на реализацию необходимых проектов в номинациях: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт». В 2018 году общая сумма инвестирования Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае превысила 1,8 млрд рублей. Всего за последние 10 лет в рамках Соглашения о сотрудничестве в Пермский край нефтяники вложили порядка 25 млрд рублей. Построено и реконструировано более 115 детских садов и школ, свыше 40 спортивных объектов, более 90 объектов здравоохранения и свыше 70 учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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