«Скоро выпишут». Бездомная кошка Маркиза, которую сторожевые псы приютили в будке и кормили, начала выздоравливать

Маркиза, кошка, которую сторожевые псы спасли от голодной смерти, начала выздоравливать.

Еще 25 января кошку нашли в районе гаражей на улице Куйбышева. Там стоят и несколько будок для сторожевых собак. Волонтер приюта искала свою собаку, но узнала, что в одной из будок живет кошка. Выяснилось, что она обитает там не первый день - спит в будке вместе с псами, которые ее не обижают. Ей даже доставалось что-то из еды, которой владельцы гаражей кормили сторожевых псов.

- Скорее всего, днем собаки бегали по территории, а она лежала одна в будке и ослабла от холода, - рассказывала руководитель приюта «Матроскин» Галина Море. - Маркиза - так мы назвали кошку - получила сильное обморожение. К тому же, она была беременна.

Именно приют «Матроскин» взял шефство над кошкой – ее отвезли в ветеринарную клинику и оставили на стационаре. Маркизе было плохо, и она почти ничего не ела.

- Сейчас бедняга начала поправляться, - говорит Галина Море. - Она начала много есть, и в целом чувствует себя хорошо. Правда, у Маркизы острое воспаление из-за проблем с почками, так что ее еще лечат. Но уже через одну-полторы недели будем готовиться к выписке! У Маркизы уже есть потенциальные хозяева.