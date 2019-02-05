В центре Перми уберут троллейбусы и сделают тротуары из гранита

Пермякам показали, как будет выглядеть Комсомольский проспект после реконструкции. Мы посмотрели дизайн-проект и узнали, что сделают в ближайшие четыре года на одной из главных улиц Перми.

1. Отремонтируют фасады 42 «сталинских» домов по адресам: Комсомольский проспект, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 30, 31, 31а, 33, 35, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 90.

2. Отремонтируют проезжую часть дороги и тротуары. На всей улице установят одинаковые автобусные остановки и одинаковые фонари в стиле «сталинского ампира».

3. Полностью ликвидируют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту.

- Троллейбусные перевозки убыточны, в отличие от трамвайных, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов. – В будущем мы серьезно займемся развитием трамвайной сети. А на Комсомольском проспекте троллейбусное движение мы заменим автобусным.

4. Можно будет проходить пешком напрямую по всему бульвару Компроса – от улицы Монастырская до Комсомольской площади.

- Сейчас, когда пешеходы идут по бульварной части, пересекая поперечные улицы: Пушкина, Краснова, Революции, - они нарушают правила дорожного движения, потому что там нет пешеходных переходов, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – Мы намерены восстановить переходы, изменив для этого схему движения транспорта.

5. Запретят часть левых поворотов с Комсомольского проспекта.

Перекрестки составят своеобразные пары: на одном из них поворот налево будет для тех, кто едет со стороны Камы, на другом – для тех, кто к Каме. К примеру, при движении по проспекту со стороны улицы Монастырской нельзя будет повернуть налево на улицу Советскую. Если человеку нужно свернуть туда, ему придется доехать до улицы Петропавловской, там развернуться и заехать на Советскую.

Зато, если ехать со стороны Комсомольской площади к Каме, поворот налево на Советскую будет по отдельной зеленой светофорной стрелке. Благодаря такому подходу машины не будут ожидать очереди на поворот, стоя поперек бульварной части.

Также будет организовано движение по перекресткам Компроса с улицами Екатерининской и Луначарского, Краснова и Революции. Причем, по Екатеринской и Луначарского налево «под стрелку» будет по две полосы.

На улице Пушкина поворот налево останется только для общественного транспорта.

6. По центру Октябрьской площади в продолжении бульварной части проспекта также будет сделана пешеходная дорожка, которую отделят с обеих сторон кадками с деревьями.

7. На бульварной части Компроса, идущей посередине улицы, восстановят чугунное ограждение, которое обветшало за 60 лет. Оставят те кусочки, которые хорошо сохранились, остальные заменят. Тротуары на аллее выложат гранитной плиткой. Вдоль ограждения вырубят и заменят на новые 134 дряхлых дерева, а также посадят 400 новых, в том числе высотой в 4 - 4,5 метра. Полностью заменят и живую изгородь у ограды, высадив там кустарники кизильника.

На бульварной части тротуары выложат гранитом и посадят новые деревья. Слайд презентации.

8. На Комсомольской площади сделают дополнительные пешеходные переходы, чтобы можно было пройти в центр площади, где устроят зеленый сквер со скамейками. А напротив Башни смерти разместят трамвайную остановку, которую перенесут с улицы Белинского.

9. На аллее тихого Компроса установят новые скамейки и создадут небольшие игровые зоны для детей.

10. Первый этап реконструкции - от улицы Монастырская до улицы Пермская - должен быть завершен к 9 мая 2020 года. После этого начнется второй этап – до улицы Революции. Ремонт участка до Комсомольской площади здолжны закончить к 2023 году. А затем руки дойдут и до тихого Компроса.