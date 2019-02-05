Пермский общественник через суд оспаривает «мусорные тарифы»

- Пермский краевой суд принял мой иск по оспариванию норматива накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов, - рассказал общественник Денис Галицкий.

Напомним, с 1 января сбор и переработка бытового мусора стали отдельной коммунальной услугой. А плата за нее определяться по нормативу, который для жителей многоквартирных домов составляет 10,6 килограмма на квадратный метр площади квартиры в год. Стоимость вывоза одного килограмма мусора – 3,84 рубля. Так что в месяц плата за вывоз мусора - около 3,4 рублей за один квадратный метр. К примеру, при площади квартиры в 50 квадратных метров сумма ежемесячного платежа составит почти 169 рублей.

И нет никакой разницы: живет ли один человек в трехкомнатной квартире или пятеро – платить они будут одинаково.

А вот для жителей частных домов норматив рассчитывается как раз по количеству людей – 224 килограммов на одного человека в год. И ежемесячный платеж за одного жильца составит около 71,6 рублей.

Денис Галицкий подал административный иск к региональной службе по тарифам. Он хочет через суд признать незаконным приказ об установлении нормативов.

- Мой иск основан на недопустимости разных расчетных единиц для разных типов жилья: квадратный метр для многоквартирных домов и проживающий человек для индивидуальных домов, - объяснил общественник. - Как можно объяснить кардинально разный объем мусора в двух домохозяйствах, одинаковых по количеству людей и занимаемой площади, но отличающихся только по типу жилья?

В своем иске Денис Галицкий просит отменить нормативы с 1 июля 2019 года.

- Если суд примет решение признать нормативы незаконными с 1 января, то получится, что с этого времени и до того момента, когда будут приняты новые нормативы, люди смогут не платить за вывоз мусора, - говорит Галицкий. – А до 1 июля власти смогут принять новые нормативы.

Дата рассмотрения иска судом еще не назначена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми утвердили тарифы на вывоз мусора для жителей

В многоквартирных домах платить будут с квадратного метра, а в частных – с человека (подробности)

В «платежках» пермяков появится новая строка - за мусор

Платить за вывоз отходов горожане будут в зависимости от площади квартиры (подробности)