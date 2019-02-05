«Три года не платил сыну алименты». В Прикамье пристав притворился газовиком, чтобы встретиться с должником

В Краснокамске судебному приставу пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы встретиться с нерадивым отцом, задолжавшим ребенку около 350 тысяч рублей. 46-летний краснокамец уже много лет не работает, живет на пенсию матери. Что говорить о подрастающем сыне - ему мужчина деньги и вовсе не дает.

- На протяжении трех лет мужчина не платил алименты 14-летнему сыну, в результате чего за ним скопился такой большой долг, - пояснили в пресс-службе УФССП. - Мы пытались связаться с мужчиной, но он скрывался от нас. Если судебный пристав приходил к нему домой, алиментщик просто не открывал двери.

Судебный пристав стал думать, что же ему делать. Учитывая, что горе-отец уже несколько лет нигде не работает, в офис к нему нагрянуть не получится. Тогда пристав решил действовать окольным путем - он выяснил, что по адресу проживания должника будет проводиться плановая проверка газового оборудования. Сотрудник УФССП созвонился с газовиками и попросил «внедриться к ним в команду», чтобы поговорить с неплательщиком. Те согласились и предоставили приставу спецодежду.

- В назначенный день судебный пристав в образе газовика позвонил в квартиру должника, - рассказали в пресс-службе. - Тот, зная о проверках, открыл дверь и любезно проводил специалистов на кухню. Но пока настоящие газовики проверяли оборудование, судебный пристав достал удостоверение и объяснил горе-отцу цель визита. Тот был ошарашен. В результате сотрудник УФССП наложил арест на «плазму», а должника принудительно доставил в отдел и составил в отношении него протокол об административном правонарушении.

Теперь алиментщик не только обязан выплатить долг, но еще и отбыть наказание в виде 80 часов обязательных работ.

- Его, скорее всего, поставят на учет в Центр занятости, - добавили в пресс-службе УФССП. - Алименты на ребенка будут вычитаться из пособия. Но горе-отцу придется найти работу - в случае неуплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность.