2019-02-05T09:17:58+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают двух пропавших 12-летних девочек

Они ушли из дома 4 февраля
Елена КОНОВА
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Фото из группы администрации Лысьвы "ВКонтакте"Фото из группы администрации Лысьвы "ВКонтакте"
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В Лысьве разыскиваются пропавшие подростки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, они ушли из дома 4 февраля.

Ориентировки на девочек разместили в группе администрации Лысьвы «ВКонтакте».

Одна из пропавших подростков - Бурдина Елизавета Сергеевна. Рост - 160 сантиметров, волосы длинные русые. Была в светло-зеленой куртке с меховым воротником, черной шапке, черных брюках, черных кроссовках с красными вставками и с черным рюкзаком.

Ее подруга - Сушина Ульяна Игоревна. Рост около 140-150 сантиметров, волосы короткие светло-русые. Была в горнолыжной куртке в красно-бело-синюю полосу, серых джинсах, синих ботинках с белой подошвой и в серой шапке.

Если вы знаете, где находятся девочки, сообщите об этом по телефонам 8(34249)-6-16-17, 6-15-07 или 02 (с мобильного 102). Их родные очень волнуются!

ИСТОЧНИК KP.RU

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