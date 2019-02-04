2019-02-04T16:17:41+03:00
Общество

В Перми жильцам аварийного дома компенсируют расходы на аренду квартир

Чиновники готовы выплачивать до 15 тысяч рублей в месяц, пока идет обследование здания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Обследование дома займет не менее полутора месяцев.Обследование дома займет не менее полутора месяцев.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- В администрации Свердловского района Перми нам сказали, что мы можем арендовать квартиру примерно такой же площадью, какую имеем, - рассказывает Руслан, жилец дома по ул. Революции, 3/1, где десять дней назад обрушились перекрытия. - Но максимальная сумма, которую будут компенсировать из бюджета, - 15 тысяч рублей в месяц. В нашем районе за эти деньги можно снять только однокомнатную квартиру. Пока мы живем у родителей.

Напомним, ЧП случилось днем в воскресенье, 27 января. Обрушились восемь плит перекрытия на техническом, верхнем этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1.

Всех жильцов эвакуировали. И в ближайшие полтора месяца, пока не завершится полное обследование здания, людям запрещено возвращаться в свои квартиры. Их будут пускать только временно и в сопровождении спасателей, чтобы жильцы могли взять необходимые вещи. Так как днем в здании ведутся аварийно-восстановительные работы, заходить в дом можно только по вечерам, с 18 до 21 часа.

- На эти полтора месяца мы предложили жильцам разные варианты размещения, - рассказал глава администрации Свердловского района Андрей Усов. - Они могут остаться у родственников, переселиться в маневренный фонд или снять временное жилье - деньги за аренду мы впоследствии компенсируем из городского бюджета.

Как сообщили в администрации района, пока обратились за получением компенсации жильцы 51 квартиры, всего же в здании их 112.

Тем временем специалисты «ВерхнекамТИСИз» и Пермского политехнического университета проводят обследование фундамента и несущих конструкций здания, а также грунтов. По предварительным данным, причиной обрушения стал треснувший шов ригеля - балки, на которую опираются перекрытия. Но вот почему разошелся шов на конструкции, специалистам еще предстоит определить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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