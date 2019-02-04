Клиника года-2018: Пермяки назвали лучшие медицинские учреждения края

В минувшую пятницу в пермской Арт-резиденции царила совершенно необычная атмосфера. В этом небольшом, но уютном помещении собралось множество известных врачей, руководителей медицинских учреждений. Все они на несколько часов вырвались из обыденного круга забот и проблем, чтобы принять участие в финальной церемонии конкурса «Клиника года-2018», организованном «Комсомольской правдой». Чтобы узнать, кого наиболее уважают и ценят их пациенты, кому доверяют они собственное здоровье и здоровье своих близких.

В небольшом, но уютном помещении Арт-резиденции собралось множество известных врачей, руководителей медицинских учреждений.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доверие пациентов дорогого стоит

Голосование за лучшие медицинские учреждения шло на сайте «КП» с октября 2018-го по 10 января 2019 года. Кто-то из пермских клиник заявился на участие в конкурсе с самого начала, кто-то присоединился чуть ли не в самом финале. Но все участники «Клиники года» признали, что такие мероприятия очень полезны и нужны.

- Мы всегда стараемся узнавать мнение о себе, причем любое мнение – и коллег, и производителей, потому что мы работаем с серьезными мировыми компаниями, - рассказала директор "Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Ирина Кузнецова. - Например, мы являемся официальным дилером производителя имплантов «Альфа Био», и, конечно, мнение этой компании для нас очень важно. Но всегда очень трепетно, очень волнительно мы относимся к тому, что говорят о нас наши пациенты, каким образом они оценивают нас, насколько доверяют. И мы безумно рады тому, что нас так высоко оценили.

Клиника «Астра-мед» стала победителем конкурса «Клиника года – 2018» в номинации «Лучшая стоматология для взрослых», завоевав голоса более 49 процентов пермяков, голосовавших в этой номинации.

«Центр стоматологии и имплантологии Астра-Мед» стал официальным партнером конкурса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доверие пациентов определяется тем, готовы ли они приходить в клинику во второй, третий раз, рекомендовать ее своим близким. И в этом отношении клинике «Астра-мед» есть чем гордиться.

- 80 процентов первичных пациентов приходят к нам по рекомендациям, - отметила Ирина Кузнецова. - Остальные 20 процентов приходят, узнав о нас из рекламы. Но и они перед посещением стараются выяснить о нас от своих знакомых или спрашивают мнение в соцсетях. И, услышав положительный отзыв, приходят к нам.

Островок позитива

- Я считаю, что этот конкурс очень нужен, - оценила мероприятие директор ТФОМС Пермского края Татьяна Мельникова. – Когда работаешь в системе ОМС, привыкаешь, что пациенты обращаются к нам с проблемами, рассказывают о каких-то отрицательных моментах деятельности больниц. А на «Клинике года» выявилась позитивная сторона отношения людей к медицинским организациям. Это народное голосование дает обратную связь с пациентами. Считаю, что конкурс надо продолжать и развивать.

О том, насколько важна такая обратная связь с пациентами, говорила на церемонии награждения и министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова:

- На этом конкурсе мы узнаем, как наши пациенты действительно относятся к нашим медицинским организациям, а медицинским организациям не нужно доказывать: любят их пациенты или нет. Итоги голосования все покажут.

Минздрав официально поддержал проведение конкурса «Клиника года».

- Знаете, почему мы поддержали конкурс? В Пермском крае любое, самое незаметное событие в медицине раздувается огромной негативной волной. Крайне обидно за нас, медиков, потому что не видно той постоянной работы, которую мы делаем, спасая человеческие жизни, работая в праздники, выезжая на происшествия, - объяснила свою позицию Оксана Борисовна. – И поэтому огромное спасибо «Комсомольской правде», конкурс явился для нас островком надежды на то, что людям интересно и все положительное, что происходит в прикамском здравоохранении. К тому же конкурс дает возможность нам всем встречаться в неформальной обстановке.

А обстановка в этот вечер была действительно неформальной. Получая заслуженные награды, лауреаты весело шутили, почти как на вручении «Оскара», а зал охотно отзывался оживленным смехом.

В перерывах звучала живая музыка. А звезда Интернета Андрей Киряков не только сам играл на трех балалайках сразу, но и подбил на участие в балалаечных забавах нескольких серьезных главных врачей.

Не пропускайте яркие моменты

В январе клинике заботы о зрении «Три-З» в Перми исполнилось 5 лет. За это время врачи клиники помогли обрести хорошее зрение 25 тысячам пациентов, создав все условия для получения высокотехнологичной офтальмологической помощи.

Татьяна Сердюкова, исполнительный директор офтальмологической клиники «Три-З» (на фото слева): Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Для нас большая честь принять участие в первом в Перми конкурсе «Клиника года 2018», и очень приятно, что читатели «Комсомольской правды» сделали выбор в пользу «Три-З», - рассказала Татьяна Сердюкова, исполнительный директор офтальмологической клиники «Три-З». - Я благодарю каждого пациента за ваш голос.

В 2019 году «Три-З» продолжит применять лучшие мировые практики в диагностике и лечении патологий глаз. Сотрудники клиники будут внедрять лечение пресбиопии (возрастной дальнозоркости), развивать детскую хирургию и телемедицину.

- Привыкая к очкам и линзам, люди пропускают множество ярких моментов в жизни. Мы призываем не соглашаться на компромиссы и решать проблему плохого зрения раз и навсегда, - говорит Татьяна Сердюкова.

Не только лечиться, но и дружить

Центр доктора Бубновского стал победителем в номинации «Восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата по авторской методике».

- Конкурс «Клиника года» - замечательное мероприятие, которое способствует росту профессионализма и сплоченности медицинского сообщества, - подчеркнула генеральный директор ООО Кинезилайф «Центр доктора Бубновского» Лариса Сафонова. - То, что мы вошли в число победителей конкурса, стало приятной неожиданностью. Наш центр очень молодой, ему еще нет и двух лет. Коллектив маленький, всего 15 человек, зато высокопрофессиональный. Так что этой победой мы очень гордимся.

Центр доктора Бубновского стал победителем в номинации «Восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата по авторской методике».Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За два года деятельности у Центра доктора Бубновского появился круг своих пациентов.

- В наш центр пациенты приходят и семьями, и с друзьями, - рассказала Лариса Сафонова. - Занимаются люди самого разного возраста, потому что проблемы с позвоночником и суставами возникают у многих. Благодаря уникальной методике доктора Бубновского, мы минимизируем прием лекарств и помогаем пациентам избежать болезненных операций. К каждому подходим индивидуально, не применяя универсальных схем лечения. У нас создана практически домашняя атмосфера, люди не только лечатся, но и находят здесь друзей!

Сладкой кульминацией вечера стал огромный торт от "Тортолино".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конечно, дипломы лауреатов получили не все участники конкурса. Но те, кому немного не повезло в этом году, не расстраивались, а обещали наверстать упущенное на конкурсе «Клиника года – 2019».

- Участие в конкурсе будоражит, - признался один из участников. - Хотя мы не выиграли, это побудило участвовать нас в следующем году.

Так что решение, можно сказать, уже принято: летом этого года в Перми стартует новый конкурс – «Клиника года-2019».

26 клиник Прикамья стали лауреатами конкурсаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Партнерами церемонии награждения стали компании «Камео», офтальмологический центр «Три-З», цветочные салоны «Флора сервис», винотека Vinorio, кондитерская «Тортолино».

Официальный партнер конкурса – «Центр стоматологии и имплантологии Астра-Мед».

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