2019-02-04T15:37:20+03:00
Происшествия

«Пострадали четыре ребенка»: Водителю пермского автобуса, перевернувшегося после поездки в Великий Устюг, ограничили свободу

Самая серьезная травма была у 5-летней Алины - перелом переносицы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС ПО КРФото: ГУ МЧС ПО КР
Изменить размер текста:

Сысольский суд Республики Коми вынес приговор водителю автобуса, который перевернулся на трассе. Напомним, 24 декабря 2017 года автобус Mercedes-Benz с 49 туристами, в числе которых было много детей, возвращался в Пермь после поездки в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В Сысольском районе автобус занесло на льду, и он опрокинулся набок в кювет.

В аварии никто не погиб, но пострадало 12 человек, в том числе четверо детей. Наиболее тяжелые травмы получили четверо пассажиров автобуса. У 5-летней Алины оказалась сломана переносица, у 68-летней Натальи К. врачи обнаружили перелом шейки лопатки, у 35-летнего Максима С. – сильный ушиб легкого, у 58-летнего Александра К. медики установили переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.

- Медицинская экспертиза установила, что четверым пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщил руководитель Сысольского межрайонного следственного отдела СКР Республики Коми Константин Ракин. – Поэтому водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. Но хотя водитель не учел неблагоприятные метеорологические условия и плохую дорожную обстановку, скорость он не превысил, поэтому преступление можно квалифицировать как нетяжелое.

Сам же водитель, 37-летний Сергей, своей вины не признал.

- Я сбросил скорость до 35 километров, а потом и вовсе заглушил мотор, - рассказал он «Комсомолке». - Вместо дороги был сплошной лед, припорошенный снегом, и автобус поехал по нему как на лыжах. А потом соскользнул в кювет и опрокинулся на березу.

Тем не менее суд признал Сергея виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики-спасатели привезли в Пермь четверых пассажиров автобуса, который перевернулся в Республике Коми

Еще одна пожилая туристка, возвращавшаяся на этом автобусе домой из Великого Устюга, остается в республиканской больнице в Сыктывкаре (подробнее)

Сыктывкарские врачи: жизнь туристов из Прикамья, попавших в ДТП в Коми, вне опасности

Медикам удалось стабилизировать состояние наиболее тяжелых пострадавших - 69-летней Александры Васильевны и 5-летней Алины. (Подробнее).

Туристов из Перми, пострадавших в ДТП в Республике Коми, перевезли в Сыктывкар

Они возвращались из поездки к Деду Морозу в Великий Устюг. (Подробнее)

Две маленькие девочки из Перми пострадали в перевернувшемся автобусе, возвращавшемся из Великого Устюга

В салоне было 48 человек, шестеро человек госпитализированы. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Акция «Твоя первая квартира» продлена на месяц
В Перми пройдет прямая линия, посвященная будущим первоклассникам
«Опасайтесь обморожений». В Пермском крае мороз усилится до -38 градусов
В Пермском крае судебный пристав переоделся в газовика, чтобы попасть в квартиру алиментщика
Глава пермского минздрава проверила больницу, в которой нашли клопов и тараканов
Двое пермяков вышли в финал конкурса «Лидеры России»
Пермская прокуратура ответит на вопросы о бытовых дебоширах
«Упал и потерял сознание». В Перми осужден охранник, который ударил магазинного вора
В Прикамье инспекторы ДПС помогли водителю заглохшего автомобиля
«Получил ожог, вынося ребенка из горящего дома». В Пермском районе на пожаре спасли двух маленьких детей
В Прикамье санитарка психбольницы добилась начисления досрочной пенсии
Рекордные 43 тысяч кубометров снега вывезли из Перми за выходные
В Перми столкнулись две «Лады», женщина получила травму головы
«Мальчик крепко спал и ничего не слышал». В Прикамье маме пришлось вызывать спасателей, чтобы открыть дверь
МЧС предупредило о похолодании в Пермском крае до -34 градусов
Пермская пара занимает второе место после короткой программы на домашнем первенстве России
«Запрыгнул на подиум». Пермяк Евгений Климов стал призером этапа Кубка мира
«Опрокинулся на скользкой дороге». В Пермском крае дорогу перегородил лесовоз
Жителей Перми просят отложить дальние поездки из-за погодных условий
В Прикамье иномарка, в которой находились женщина с ребенком, вылетела в кювет
«Бабушка плакала и просила привезти ей борща». В Березниках волонтеры помогают одинокой пенсионерке, которая живет в квартире без канализации и воды
В МВД уточнили обстоятельства аварии в Перми, в которой пострадали двое детей
Последний пост Децла в соцсетях появился по пути из Перми в Ижевск
«Черная плесень и промерзшие стены». Уполномоченного по правам человека возмутил дом в Добрянке, где живут дети-сироты
Полицейские задержали пермяка, который угнал иномарку из автомойки
В Перми вышел в прокат документальный фильм о ПГНИУ
В ДТП в Перми пострадали семь человек
В Прикамье пьяный школьник избил полицейского
В Пермском крае дом для детей-сирот построили с дефектами