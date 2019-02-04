«Пострадали четыре ребенка»: Водителю пермского автобуса, перевернувшегося после поездки в Великий Устюг, ограничили свободу

Сысольский суд Республики Коми вынес приговор водителю автобуса, который перевернулся на трассе. Напомним, 24 декабря 2017 года автобус Mercedes-Benz с 49 туристами, в числе которых было много детей, возвращался в Пермь после поездки в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В Сысольском районе автобус занесло на льду, и он опрокинулся набок в кювет.

В аварии никто не погиб, но пострадало 12 человек, в том числе четверо детей. Наиболее тяжелые травмы получили четверо пассажиров автобуса. У 5-летней Алины оказалась сломана переносица, у 68-летней Натальи К. врачи обнаружили перелом шейки лопатки, у 35-летнего Максима С. – сильный ушиб легкого, у 58-летнего Александра К. медики установили переломы грудного и поясничного отделов позвоночника.

- Медицинская экспертиза установила, что четверым пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщил руководитель Сысольского межрайонного следственного отдела СКР Республики Коми Константин Ракин. – Поэтому водителю предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. Но хотя водитель не учел неблагоприятные метеорологические условия и плохую дорожную обстановку, скорость он не превысил, поэтому преступление можно квалифицировать как нетяжелое.

Сам же водитель, 37-летний Сергей, своей вины не признал.

- Я сбросил скорость до 35 километров, а потом и вовсе заглушил мотор, - рассказал он «Комсомолке». - Вместо дороги был сплошной лед, припорошенный снегом, и автобус поехал по нему как на лыжах. А потом соскользнул в кювет и опрокинулся на березу.

Тем не менее суд признал Сергея виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и приговорил его к двум годам ограничения свободы.

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