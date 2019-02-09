2019-02-09T19:00:47+03:00
Общество

В Перми трех подозреваемых по делу об афере с квартирой 90-летнего ветерана, оставили под стражей до 12 февраля

Четвертого освободили из зала суда [фото, видео]
Константин КЯКИНЕН
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Все трое считают, что они ине виновныВсе трое считают, что они ине виновныФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 9 февраля, в Индустриальном районном суде Перми избирали меру пресечения в отношении четверых подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветерана Василия Ушакова.

Во время войны Василий Николаевич работал на заводе. Фото предоставлено его дочерью Татьяной

Во время войны Василий Николаевич работал на заводе. Фото предоставлено его дочерью Татьяной

Миллион для экстрасенсов

Дочь Василия Николаевича Татьяна взяла кредит в микрофинансовой компании. По версии следствия, вместо договора заключения денежного займа она подписала договор купли-продажи. Кредит в миллион рублей она взяла для того, чтобы оплатить услуги экстрасенсов, но погасить долг не смогла. В результате ее квартиру, где она проживала вместе с отцом-ветераном, продали Марии К. Та вселила в квартиру квартиранта Андрея, который, по словам Татьяны, поменял дверь и врезал новый замок и не давал ей и Василию Николаевичу ключи.

В Индустриальном суде избирали меру пресечения подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветерана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индустриальном суде избирали меру пресечения подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветеранаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ключей у нас нет, однажды мы сходили с отцом за продуктами, а потом пять часов сидели в подъезде - новый хозяин не открывал нам дверь, - сокрушается Татьяна Ушакова. - Папа сидел на ступеньках и плакал.

Подозреваемые на свободе могут оказывать давление на следствие

8 января по делу были задержаны четыре человека. Владельца микрофинансовой компании, индивидуального предпринимателя Евгений М. и его отца, военного пенсионера Александра М. подозревают в мошенничестве, а квартиранта, ранее неоднократно судимого Андрея К. и его юриста Руслана З. – в самоуправстве с угрозой насилия.

По словам следователей, всех необходимо арестовать, потому что они могут оказывать давление и мешать следствию. Кромек того, полицейским стало известно еще о двух аналогичных преступлениях, совершенных аналогичным образом.

- Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых необходимо, поскольку не все лица, совершившие преступления, установлены, - прокомментировала Анна Кадешникова, следователь СО по Индустриальному району. - Подозреваемые могут оказывать давление и повлиять на лиц, которые не проходят по делу. Таким образом, они могут воспрепятствовать следствию.

Освободили в зале суда

Но следствию не хватило времени для того, чтобы представить неоспоримые доказательства в суде. Обвинение в отношении юриста рассыпалось как карточный домик. В суде Руслан З. заявил, что никогда не проживал в квартире Татьяны и ее отца-ветерана. Он лишь оказывал юридические услуги квартиранту Андрею К. Более того, он отметил, что Татьяна Ушакова сама сломала дверь и ему даже пришлось вызывать полицию по просьбе Андрея. Впоследствии он вызвал мастера, который 29 января поставил новую дверь. Также суд не смог доказать причастность юриста к нанесению травм ветерану.

Юристу квартиранта повезло больше всех, его освободили прямо из зала суда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юристу квартиранта повезло больше всех, его освободили прямо из зала судаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В квартире я не жил, из микрофинансовой организации "Клок Хаус" никого не знаю, - заявил он в суде. – Скрываться я не намерен, никаких преступлений я не совершал.

Руслана З. освободили в зале суда.

Адвокат Игорь Куренков воробще не понимал, зачем задерживали его подзащитного.

- Показания потерепевших серьезно расходятся, - сообщил адвокат. - Мы считаем, что они его оговаривают и он неимеет никакого отношения к этому делу.

Снимал комнату за 7 тысяч рублей

Рецидивисту Андрею К., который держал в страхе Татьяну и его отца, также удалось избежать ареста. Именно он, по словам Татьяны, поменял замки и не давал ей и Василию Николаевичу новые ключи. А также, как говорила Татьяна, поранил ее отцу руку, пытаясь втащить в комнату старую дверь.

- Я снимал комнату у собственника за 7 тысяч рублей, - говорит на суде Андрей К. – Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут. А когда ломали их дверь и меняли замок, я вообще в другом районе был.

Квартиранту нравилась комнату, он никуда не хотел съезжать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Квартиранту нравилась комнату, он никуда не хотел съезжатьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также он заявил о том, что никогда не конфликтовал с жильцами, его все устраивало. О том, что квартира приобретена обманным путем, не знал.

По ходатайству следователя суд решил продлить срок его задержания до 12 февраля.

Меня оговорили, деньги Ушакова получила

30-летнего риелтора и акционера микрофинансовой организации, где брала кредит Татьяна Ушакова, и его отца, 63-летнего военного пенсионера следствие подозревает в совершении мошенничества. Александр М. подписал по доверенности от имени своего сына договор купли-продажи квартиры, где проживал 90-летний ветеран с дочерью.

Военный пенсионер Александр М. не считает, что сын занимался чем-то незаконным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Военный пенсионер Александр М. не считает, что сын занимался чем-то незаконнымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я вообще не имею никакого отношения к микрофинансовой организации, - заявил на суде пенсионер. - Квартиру на Глинки я не покупал, новую владелицу не знаю. Да, сын просил иногда представлять его интересы, когда его нет в Перми. Он индивидуальный предприниматель, занимается покупкой и продажей недвижимости. И я по доверенности подписал договор купли-продажи квартиры сына Евгения. Кому он ее продавал – не знаю.

Риелтор Евгений М. на суде заявил, что сделка по покупке и продаже квартиры была честной. Все деньги Татьяне Ушаковой он передал.

Риелтор Евгений заявил, что сделка была честной и его оговорили Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Риелтор Евгений заявил, что сделка была честной и его оговорилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вам врут, все деньги Ушакова получила, а вы меня под стражей держите, - возмущался он на суде. – Возите в вонючей каталажке. Для меня, что ИВС, что содержание под стражей – все одно. Баланда, железные нары. Я вам, что, преступник? Я готов сотрудничать со следствием, предоставить все документы. Зачем меня держать?

Несмотря на то, что Евгения ждут дома жена и шестимесячный ребенок, а Александр заботится о престарелом отце-инвалиде, который находится в Пензе, суд не стал их выпускать и продлил содержание под стражей до 12 февраля.

После оглашения решения Евгений демонстративно протянул руки конвою и прокричал журналистам: -Все будет хорошо!

Итоги сегодняшнего заседания суда подвела старший помощник прокурора Наталья Максимова:

- Сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения подозреваемых в виде заключения под стражу, - отметила Наталья Вячеславовна. – Было принято решение о продлении срока задержания на 72 часа. Следствие представит дополнительные доказательства и предъявит обвинение. До истечения 72 часов будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подл стражу.

Адвокаты, в свою очередь, не согласились с решением суда, посчитав, что оно незаконное и необоснованное.

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30-летний риелтор отрицает вину в афере с квартирой 90-летнего ветерана.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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