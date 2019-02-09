В Перми трех подозреваемых по делу об афере с квартирой 90-летнего ветерана, оставили под стражей до 12 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Индустриальном районном суде Перми избирали меру пресечения в отношении четверых подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветерана Василия Ушакова.

Во время войны Василий Николаевич работал на заводе. Фото предоставлено его дочерью Татьяной

Миллион для экстрасенсов

Дочь Василия Николаевича Татьяна взяла кредит в микрофинансовой компании. По версии следствия, вместо договора заключения денежного займа она подписала договор купли-продажи. Кредит в миллион рублей она взяла для того, чтобы оплатить услуги экстрасенсов, но погасить долг не смогла. В результате ее квартиру, где она проживала вместе с отцом-ветераном, продали Марии К. Та вселила в квартиру квартиранта Андрея, который, по словам Татьяны, поменял дверь и врезал новый замок и не давал ей и Василию Николаевичу ключи.

В Индустриальном суде избирали меру пресечения подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветеранаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ключей у нас нет, однажды мы сходили с отцом за продуктами, а потом пять часов сидели в подъезде - новый хозяин не открывал нам дверь, - сокрушается Татьяна Ушакова. - Папа сидел на ступеньках и плакал.

Подозреваемые на свободе могут оказывать давление на следствие

8 января по делу были задержаны четыре человека. Владельца микрофинансовой компании, индивидуального предпринимателя Евгений М. и его отца, военного пенсионера Александра М. подозревают в мошенничестве, а квартиранта, ранее неоднократно судимого Андрея К. и его юриста Руслана З. – в самоуправстве с угрозой насилия.

По словам следователей, всех необходимо арестовать, потому что они могут оказывать давление и мешать следствию. Кромек того, полицейским стало известно еще о двух аналогичных преступлениях, совершенных аналогичным образом.

- Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых необходимо, поскольку не все лица, совершившие преступления, установлены, - прокомментировала Анна Кадешникова, следователь СО по Индустриальному району. - Подозреваемые могут оказывать давление и повлиять на лиц, которые не проходят по делу. Таким образом, они могут воспрепятствовать следствию.

Освободили в зале суда

Но следствию не хватило времени для того, чтобы представить неоспоримые доказательства в суде. Обвинение в отношении юриста рассыпалось как карточный домик. В суде Руслан З. заявил, что никогда не проживал в квартире Татьяны и ее отца-ветерана. Он лишь оказывал юридические услуги квартиранту Андрею К. Более того, он отметил, что Татьяна Ушакова сама сломала дверь и ему даже пришлось вызывать полицию по просьбе Андрея. Впоследствии он вызвал мастера, который 29 января поставил новую дверь. Также суд не смог доказать причастность юриста к нанесению травм ветерану.

Юристу квартиранта повезло больше всех, его освободили прямо из зала судаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В квартире я не жил, из микрофинансовой организации "Клок Хаус" никого не знаю, - заявил он в суде. – Скрываться я не намерен, никаких преступлений я не совершал.

Руслана З. освободили в зале суда.

Адвокат Игорь Куренков воробще не понимал, зачем задерживали его подзащитного.

- Показания потерепевших серьезно расходятся, - сообщил адвокат. - Мы считаем, что они его оговаривают и он неимеет никакого отношения к этому делу.

Снимал комнату за 7 тысяч рублей

Рецидивисту Андрею К., который держал в страхе Татьяну и его отца, также удалось избежать ареста. Именно он, по словам Татьяны, поменял замки и не давал ей и Василию Николаевичу новые ключи. А также, как говорила Татьяна, поранил ее отцу руку, пытаясь втащить в комнату старую дверь.

- Я снимал комнату у собственника за 7 тысяч рублей, - говорит на суде Андрей К. – Мне сказали, что Ушаковы скоро съедут. А когда ломали их дверь и меняли замок, я вообще в другом районе был.

Квартиранту нравилась комнату, он никуда не хотел съезжатьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также он заявил о том, что никогда не конфликтовал с жильцами, его все устраивало. О том, что квартира приобретена обманным путем, не знал.

По ходатайству следователя суд решил продлить срок его задержания до 12 февраля.

Меня оговорили, деньги Ушакова получила

30-летнего риелтора и акционера микрофинансовой организации, где брала кредит Татьяна Ушакова, и его отца, 63-летнего военного пенсионера следствие подозревает в совершении мошенничества. Александр М. подписал по доверенности от имени своего сына договор купли-продажи квартиры, где проживал 90-летний ветеран с дочерью.

Военный пенсионер Александр М. не считает, что сын занимался чем-то незаконнымФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я вообще не имею никакого отношения к микрофинансовой организации, - заявил на суде пенсионер. - Квартиру на Глинки я не покупал, новую владелицу не знаю. Да, сын просил иногда представлять его интересы, когда его нет в Перми. Он индивидуальный предприниматель, занимается покупкой и продажей недвижимости. И я по доверенности подписал договор купли-продажи квартиры сына Евгения. Кому он ее продавал – не знаю.

Риелтор Евгений М. на суде заявил, что сделка по покупке и продаже квартиры была честной. Все деньги Татьяне Ушаковой он передал.

Риелтор Евгений заявил, что сделка была честной и его оговорилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вам врут, все деньги Ушакова получила, а вы меня под стражей держите, - возмущался он на суде. – Возите в вонючей каталажке. Для меня, что ИВС, что содержание под стражей – все одно. Баланда, железные нары. Я вам, что, преступник? Я готов сотрудничать со следствием, предоставить все документы. Зачем меня держать?

Несмотря на то, что Евгения ждут дома жена и шестимесячный ребенок, а Александр заботится о престарелом отце-инвалиде, который находится в Пензе, суд не стал их выпускать и продлил содержание под стражей до 12 февраля.

После оглашения решения Евгений демонстративно протянул руки конвою и прокричал журналистам: -Все будет хорошо!

Итоги сегодняшнего заседания суда подвела старший помощник прокурора Наталья Максимова:

- Сегодня решался вопрос об избрании меры пресечения подозреваемых в виде заключения под стражу, - отметила Наталья Вячеславовна. – Было принято решение о продлении срока задержания на 72 часа. Следствие представит дополнительные доказательства и предъявит обвинение. До истечения 72 часов будет решаться вопрос об избрании меры пресечения подл стражу.

Адвокаты, в свою очередь, не согласились с решением суда, посчитав, что оно незаконное и необоснованное.

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