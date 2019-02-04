2019-02-04T12:39:10+03:00
Общество

Погода на февраль 2019 в Перми: началась самая холодная неделя зимы

По краю столбик термометра может опустить до -37 градусов
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Февраль будет не только самым холодным месяцем этой зимы, но и самым морозным за последние восемь лет. Как сообщили метеорологи, температура будет ниже нормы на 4 - 5 градусов:

- Это очень большая аномалия. Если прогноз оправдается, то среднемесячная температура февраля в Перми может оказаться в пределах -16…-17 градусов.

И самый пик холодов выпадет на эту неделю, когда столбик термометра зависнет на отметке в -30. При этом в середине недели нас ждет серьезный снегопад.

- Морозы связаны с усилением исключительно холодного антициклона над Западной Сибирью, который будет сохранять свое влияние неопределенно долгое время, - пояснили метеорологи. - Стоит отметить, что в Пермском крае холодных месяцев не было с июня прошлого года. Так что возникновение крупной отрицательной аномалии в феврале вероятно и с точки зрения статистики.

В начале недели по ночам столбик термометра может опускаться аж до -37 градусов, в Перми - до -32. Во вторник, 5 февраля, тридцатиградусные морозы еще не отступят. Но из-за ветра днем и ближе к вечеру в Перми потеплеет до -22…-24 градусов.

В ночь на среду в Перми пойдет снег, при этом будет довольно холодно, около -20 градусов. А вечером 6 января температура снова поползет вниз, ночь на четверг будет малооблачной и морозной, от -25 до -30 градусов.

Крепкий мороз отступит лишь к пятнице - ожидается выход южного циклона. Вечером 7 февраля и ночью 8-го в Перми ожидаются сильные снегопады и метели, температура воздуха - от 12 до -17 градусов. При этом по краю возможны 30-градусные морозы.

- Это похолодание действительно самое серьезное и первое за зиму, - говорит начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. - Но уже со среды на улице станет комфортнее, хотя будет еще довольно морозно. А вот к воскресенью можно ожидать повышения температуры до -10 градусов.

- Значит скоро весна? – спросили мы.

- В начале февраля говорить о скорой весне, конечно, преждевременно. В нашем регионе март считается еще зимним месяцем. В прошлом году, например, в начале весны стояли 30-градусные морозы.

Тем временем, в ГИБДД рекомендуют водителям избегать поездок на дальние расстояния.

- Если дальней дороги не избежать, убедитесь, что ваш автомобиль полностью исправен, зарядите мобильный телефон и возьмите с собой теплые вещи, - сообщили в ведомстве. - Учитывайте непростые дорожные условия: выбирайте безопасную скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, исключите опасные обгоны.

На скользкой дороге все действия водителя должны быть плавными. Любые резкие колебания могут нарушить баланс устойчивости автомобиля.

- Качество сцепления с дорогой ухудшается, поэтому нельзя резко разгоняться или тормозить – машина может попасть в занос, - советуют в ГИБДД. – Пешеходам в свою очередь нужно быть бдительными, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. А перед этим убедиться, что автомобиль остановился и водитель вас видит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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