Погода в феврале в Перми 2019: на неделе ожидаются снегопады и резкое похолодание

Последний месяц зимы теплым не будет. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, февраль будет холоднее нормы на 4-5 градусов. Он может стать самым холодным с 2011 года. Среднемесячная температура ожидается в пределах -17 градусов.

- Самыми холодными будут первые 10 дней февраля, - сообщили синоптики.

Так, в понедельник, 4 февраля, температура в Перми составит около -25…-30 градусов. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. А в ночь на вторник, 5 февраля, температура в Перми упадет до -32 градусов. Но, к счастью, сильного ветра не ожидается.

- 6 и 7 февраля в Перми возможны сильные снегопады, - говорят в ГИС-Центре ПГНИУ. - Так что большая часть месячной нормы осадков может выпасть в крае уже к концу следующей недели.

В конце недели также возможны резкие похолодания - температура воздуха в Перми вновь может упасть до -30 градусов. В связи с погодными условиями, сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок. Но если вдруг вы попали в непредвиденную или чрезвычайную ситуацию на дороге, звоните по телефонам 112, 020, (8342) 282-18-21 (дежурная часть).