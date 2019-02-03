«От Дуная четыре раза отказывались и два раза хотели усыпить». Щенка 250 км везли до Перми, чтобы найти ему дом

- Такой малыш сообразительный, пытается уже команды запоминать, - говорит пермячка Татьяна Лукашова, у которой на передержке живет щенок Дунай.

Дунай жил в приюте города Нефтекамска. Как рассказывают волонтеры, животные там могут находиться месяц, после этого срока их усыпляют.

- Для Полкана (первое имя щенка) нашли семью, поэтому его забрали из приюта, - говорит Татьяна. – К сожалению, семья с ним не справилась и потребовала забрать щенка. После этого волонтеры нашли другую семью – но и те не справились, сказав, что Полкан занимает слишком много времени. После этого было еще две передержки. Все через несколько дней звонили и просили забрать Полкана, даже грозились усыпить его. В общем, за три месяца жизни от щенка отказывались четыре раза и два раза хотели усыпить.

В конце января от Полкана снова отказались. Волонтеры подумали, что придется, видимо, возвращать щенка в приют, где он и проведет свои последние дни. Но пермячка Татьяна, тоже волонтер, увидела в соцсетях пост.

- Я решила взять Полкана на передержку, несмотря на то, что у меня уже есть животные, - говорит Татьяна. - Волонтеры отправили Полкана с водителем, который ехал до Перми. Так щенок в свои три месяца преодолел 250 километров! Водитель передал Полкана мне.

Теперь щенка зовут Дунай. Татьяна объясняет, что времени на него нужно тратить столько же, сколько на любого другого щенка. Никаких проблем с Дунаем нет.

- Ему же все интересно, он очень активный и подвижный, вырастет примерно до колена, - говорит Татьяна. – Если вы хотите подарить Дунаю дом, звоните мне по телефону 89027915335.