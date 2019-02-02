Прогноз погоды на февраль - 2019: ожидаются аномальные морозы и снегопады

Прогноз погоды на февраль - 2019 в Перми: после сильных снегопадов в Перми наступят 30-градусные морозы. Об этом сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края. Похолодание начнется уже в субботу днем, по краю столбик термометра опустится до -20...-25 градусов.

А к вечеру 2 февраля морозы доберутся и до Перми. При этом, сообщают метеорологи, похолодание будет постепенным. В Перми только к вечеру воскресенья похолодает до -20 градусов. При этом ожидается облачная погода и восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

К утру понедельника температура еще понизится, в Перми ожидается до -25 до -30 градусов, по краю - до -33.

- Самой холодной ожидается ночь на 5 февраля, - сообщили метеорологи. - В Перми столбик термометра будет показывать -30...-32 градуса.

Как сообщили синоптики, в целом прогноз погоды на февраль - 2019 в Перми такой: будет очень холодно и снежно.

- В Пермском крае февраль прогнозируется холоднее нормы на 4 - 5 градусов, - сообщает сайт опасных природных явлений. - Это очень большая аномалия, февраль может стать самым холодным с 2011 года. Если прогноз оправдается, то среднемесячная температура февраля в Перми может оказаться в пределах -16…-17 градусов. Это более чем на 5 градусов ниже, чем в нынешнем январе.

Самый пик холодов прогнозируется в первой декаде месяца. Ожидается две волны морозов. Первая состоится уже 3 - 5 февраля, когда температура в Перми понизится до -30 градусов. Вторая - в конце первой декады.

- Обе волны морозов будут связаны с усилением исключительно холодного антициклона над Западной Сибирью, который будет сохранять свое влияние неопределенно долгое время, - пояснили метеорологи. - Стоит отметить, что в Пермском крае холодных месяцев не было с июня прошлого года. Так что возникновение крупной отрицательной аномалии в феврале вероятно и с точки зрения статистики.

Февраль - 2019 в Перми будет и очень снежным, особенно в первых числах месяца.

Еще один сильный снегопад обещают 6 и 7 февраля. Так что большая часть месячной нормы осадков может выпасть уже к концу следующей недели.