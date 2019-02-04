После триумфа в Монте-Карло «Королевский цирк Гии Эрадзе» выступит в Перми

В Пермь артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» приехали сразу после триумфа в Монте-Карло. На Международном фестивале в Монако они получили «Золотого клоуна» - циркового «Оскара». Главного приза фестиваля представители отечественного цирка не завоевывали более 30 лет. Последний раз такого успеха наши артисты добивались в 1986 году.

В столице Прикамья «Королевский цирк Гии Эрадзе» представит совершенно новую, уникальную программу. В Пермь приехали 20 фур с животными, костюмами и декорациями.

Дрессировщик Артем Лазаревский выйдет на арену пермского цирка вместе со своими подопечными - африканскими львами. Животные попадают в труппу цирка совсем маленькими, с двух месяцев.

К львам дрессировщики относятся как к детямФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это мои дети, - говорит Артем. - Мы с ними играем, балуемся, выступаем на манеже, ездим на гастроли. Они не воспринимают это как работу, они живут цирком. Главный в прайде у них я, а после меня Барон. Хотя он лигр - помесь львицы с тигром.

Попугаев пермяки смогут увидеть в "Райском саду"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители, которые придут на шоу Гии Эрадзе, перенесутся в Колизей: увидят на манеже гладиаторов на колесницах, которые выступят на арене с африканскими львами.

Также на арене пермского цирка выступят грациозные розовые пеликаны. Птицы очень полюбили нашего фотографа и все время хватали клювом яркий светоотражатель, который хотели стащить. Дрессировщик Владимир Лекарев объяснил, что клювы заменяют птицам руки. Пермяки увидят имеющий аналогов номер с попугаями «Райский сад».

Пеликаны очень любят поигратьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также пермяки увидят удивительных лошадей и маралов.

- Маралов никто до нас не дрессировал, - говорит дрессировщик Николай Исаев. - У нас работают только самцы, потому что у них процветает матриархат и в присутствии самки они стали бы бороться за лидерство.

В шоу Гии Эрадзе, как всегда, много разных животныхФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Грациозные олени выступят в номере «Зимняя сказка Русь» вместе с лисичкой и русскими борзыми.

- У нас представлено очень много животных, - говорит Гия Эрадзе. - Каждый номер по-своему уникален. Вы этого нигде больше не увидите.

Украшением шоу станет и выступление воздушных гимнастов и канатоходцев под руководством Алика Алиханова из «Московского Цирка Никулина». В Перми представитель выдающейся цирковой династии был еще ребенком. Сейчас он привез в наш город уникальные и очень сложные номера. Зрители смогут окунуться в атмосферу Средневековья и увидеть редкий жанр циркового искусства - «Эквилибристы на першах».

А маленьким зрителям, несомненно понравится клоунский дуэт «Вас и Стас», который будет сопровождать зрителей в течение всего путешествия в мир Королевского цирка.

Новую программу «Королевский цирк» Гии Эрадзе можно увидеть в пермском цирке со 2 по 24 февраля. Представления будут проходить по субботам и воскресеньям по два раза в день.