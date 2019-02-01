«В такой мороз малыш был в одной распашонке и ползунках». В Прикамье многодетный отец спас на пожаре семью с ребенком

- В ту ночь друг попросил меня отвезти его тещу на вокзал, к первому автобусу до Перми, - рассказывает 42-летний Павел Тыщук из Губахи. – Я выехал из дома около трех часов ночи и по дороге сначала заметил зарево, подъехал ближе – горит дом.

Павел работает водителем пожарного автомобиля 63-й пожарно-спасательной части 27 отряда ФПС по Пермскому краю. В ту ночь мужчина был на выходном, но, конечно, не смог проехать мимо.

- Двухэтажный деревянный дом горел с той стороны, где входная дверь, - рассказывает Павел. – То есть люди оказались заблокированы в горящем доме. Я вызвал пожарную охрану, обошел дом и увидел в окне второго этажа двух женщин. Одна – с маленьким ребенком на руках. Из окон шел черный дым, люди кричали и звали на помощь.

В этот момент из соседнего окна высунулся мужчина, Павел закричал, чтобы тот прыгал на собачью будку.

- Когда он прыгнул, я сказал ему: «Принимай ребенка!», - продолжает пожарный. – Он отдал малыша мне. Пацан был в одной распашонке и ползунках, сильно замерз. Ведь они довольно долго находились у окна, где с одной стороны валит черный дым, а с другой – мороз. Я прижал ребенка к себе и побежал в машину, чтобы он быстрее согрелся.

Вернувшись обратно, Павел подхватил женщину, которая выпрыгнула из окна, проводил ее до машины, и вернулся к горящему дому в третий раз.

- Вторая женщина боялась прыгать, я уговорил ее спустить ноги вниз и достать до газовой трубы, которая проходила под окном, - вспоминает пожарный. – Уже оттуда она прыгнула, и я также увел ее в свою машину.

К этому времени к горящему дому подъехали коллеги Павла. Дом уже был объят огнем, горели надворные постройки, обрушилось перекрытие второго этажа.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в тушении пожара принимали участие 27 человек. По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Хозяева растопили буржуйку, и не уследили за огнем.

- В этом доме живет семья: муж с женой, их дочь и полуторагодовалый внук, - рассказывает Павел. - Люди оказались на морозе почти без одежды, я отдал мужчине рабочую одежду, которая оказалась в моей машине, и валенки. Он остался у дома, а я повез женщин и ребенка в больницу. Они были все в копоти.

Пострадавших госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

- У меня у самого четверо детей, пацаны - 10 лет и два с половиной года – и девочки, 6 лет и 4 годика, - говорит пожарный. – Мы с женой собрали одежду для малыша, и утром я отвез ее в больницу. Пострадавших оставили пока в больнице, но мне сказали, что ничего опасного у них нет.