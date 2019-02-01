Снегопад в Перми – 2019: дороги чистят, а во дворах и на тротуарах - завалы

Утром вышла из подъезда и обомлела: вместо ступенек – снежная горка, хоть садись на сумку и катись. Дворник усиленно машет лопатой, но бороться с таким снегопадом в одиночку – довольно сложно. Спасибо, помог отгрести машину, которая за ночь превратилась в один большой сугроб.

Напомним, снегопад обрушился на Пермь в ночь на пятницу. И пермяков предупредили об этом заранее. Просили воздержаться от поездок на личном транспорте в центр города, не парковать машины вдоль обочин и не оставлять их на ночь на общественных парковках - это мешает работе снегоуборочной техники.

- Рекомендуем водителям воспользоваться в эти дни общественным транспортом, чтобы не усиливать трафик на улицах города, – сообщили в администрации Перми.

В ГИБДД напоминают водителям о необходимости избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и учитывать особенности торможения в гололед.

Еще новость – в пятницу, 1 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями водители, не оплатившие парковку, не будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в администрации Перми, на оперативном штабе по благоустройству подвели итоги работы подрядных организаций в ночь на пятницу и дали задания на выходные:

- В период снегопада с привлечением дополнительных ресурсов при уборке будет работать порядка 380 единиц. Пересменка звеньев проводится «на местах», без выезда на базу.