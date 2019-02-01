Снегопад в Перми – 2019: дороги чистят, а во дворах и на тротуарах - завалы
Утром вышла из подъезда и обомлела: вместо ступенек – снежная горка, хоть садись на сумку и катись. Дворник усиленно машет лопатой, но бороться с таким снегопадом в одиночку – довольно сложно. Спасибо, помог отгрести машину, которая за ночь превратилась в один большой сугроб.
Напомним, снегопад обрушился на Пермь в ночь на пятницу. И пермяков предупредили об этом заранее. Просили воздержаться от поездок на личном транспорте в центр города, не парковать машины вдоль обочин и не оставлять их на ночь на общественных парковках - это мешает работе снегоуборочной техники.
- Рекомендуем водителям воспользоваться в эти дни общественным транспортом, чтобы не усиливать трафик на улицах города, – сообщили в администрации Перми.
В ГИБДД напоминают водителям о необходимости избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и учитывать особенности торможения в гололед.
Еще новость – в пятницу, 1 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями водители, не оплатившие парковку, не будут привлечены к административной ответственности.
Как сообщили в администрации Перми, на оперативном штабе по благоустройству подвели итоги работы подрядных организаций в ночь на пятницу и дали задания на выходные:
- В период снегопада с привлечением дополнительных ресурсов при уборке будет работать порядка 380 единиц. Пересменка звеньев проводится «на местах», без выезда на базу.
Выехать со двора – проблема, но проезжая часть почищена. Работает снегоуборочная техника
Труднее всего пешеходам. Особенно пожилым людям и мамам с колясками – пешеходные дорожки завалены снегом
- Сегодняшняя ночь и ближайшие несколько дней для дорожных служб будут напряженными, - написал в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов. - Снегоуборочная техника выведена на уборку улиц. Сейчас первоочередная задача - обеспечить уборку проезжих частей и тротуаров
В ночь на пятницу с улиц Перми вывезли около трех тысяч кубометров снега. Остальное будут вывозить в выходные, когда снегопад закончится
Сотрудники коммунальных служб дежурят на улицах города в усиленном режиме
Такие снежные горы появились в пермских дворах всего за одну ночь
У коммунальщиков, глядя на такое количество выпавшего снега, сразу меняется выражение лица
Ювелирная работа. Плотность припаркованных автомобилей затрудняет работу снегоочистительной техники
За сутки выпало рекордное количество осадков
Тротуары возле гостиницы «Урал» уже приведены в порядок и по ним можно удобно ходить
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Люди в жилетках сегодня встречаются на каждом углу
Чтобы добраться в садик, приходится преодолевать препятствия в виде снежной каши на дорогах
На борьбу со стихией на улицы города брошены все силы
Хозяева магазинчиков не стали дожидаться коммунальщиков и сами взялись за лопаты
Вместо зарядки молодые люди сегодня упражняются с лопатами.
В пермских скверах полным ходом идет уборка снега
На улице Ленина уборочная техника встречается чаще, чем трамваи
Некоторые суровые пермяки пересели в снегопад… на велики
Нечищеные дороги сильно затрудняют нормальное передвижение по городу
Чтобы попасть в автобус, нужно обладать хореографическими навыками.
А вот лыжники вполне довольны обилием выпадшего снега.
ИСТОЧНИК KP.RU