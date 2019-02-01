2019-02-01T11:12:38+03:00
Общество

Снегопад в Перми – 2019: дороги чистят, а во дворах и на тротуарах - завалы

В пятницу парковки в городе сделали бесплатными [фото]
Вероника РАНГУЛОВА
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Сильный снегопад в Прикамье начался в четверг, 31 января.Сильный снегопад в Прикамье начался в четверг, 31 января.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром вышла из подъезда и обомлела: вместо ступенек – снежная горка, хоть садись на сумку и катись. Дворник усиленно машет лопатой, но бороться с таким снегопадом в одиночку – довольно сложно. Спасибо, помог отгрести машину, которая за ночь превратилась в один большой сугроб.

Напомним, снегопад обрушился на Пермь в ночь на пятницу. И пермяков предупредили об этом заранее. Просили воздержаться от поездок на личном транспорте в центр города, не парковать машины вдоль обочин и не оставлять их на ночь на общественных парковках - это мешает работе снегоуборочной техники.

- Рекомендуем водителям воспользоваться в эти дни общественным транспортом, чтобы не усиливать трафик на улицах города, – сообщили в администрации Перми.

В ГИБДД напоминают водителям о необходимости избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и учитывать особенности торможения в гололед.

Еще новость – в пятницу, 1 февраля, в связи с неблагоприятными погодными условиями водители, не оплатившие парковку, не будут привлечены к административной ответственности.

Как сообщили в администрации Перми, на оперативном штабе по благоустройству подвели итоги работы подрядных организаций в ночь на пятницу и дали задания на выходные:

- В период снегопада с привлечением дополнительных ресурсов при уборке будет работать порядка 380 единиц. Пересменка звеньев проводится «на местах», без выезда на базу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выехать со двора – проблема, но проезжая часть почищена. Работает снегоуборочная техника

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Труднее всего пешеходам. Особенно пожилым людям и мамам с колясками – пешеходные дорожки завалены снегом

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сегодняшняя ночь и ближайшие несколько дней для дорожных служб будут напряженными, - написал в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов. - Снегоуборочная техника выведена на уборку улиц. Сейчас первоочередная задача - обеспечить уборку проезжих частей и тротуаров

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на пятницу с улиц Перми вывезли около трех тысяч кубометров снега. Остальное будут вывозить в выходные, когда снегопад закончится

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники коммунальных служб  дежурят на улицах города в усиленном режиме

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие снежные горы появились в пермских дворах всего за одну ночь

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У коммунальщиков, глядя на такое количество выпавшего снега, сразу меняется выражение лица

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ювелирная работа. Плотность припаркованных автомобилей затрудняет работу снегоочистительной техники

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За сутки выпало рекордное количество осадков

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тротуары возле гостиницы «Урал» уже приведены в порядок и по ним можно удобно ходить

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Люди в жилетках сегодня встречаются на каждом углу

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы добраться в садик, приходится преодолевать препятствия в виде снежной каши на дорогах

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На борьбу со стихией на улицы города брошены все силы

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хозяева магазинчиков не стали дожидаться коммунальщиков и сами взялись за лопаты

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вместо зарядки молодые люди сегодня упражняются с лопатами.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермских скверах полным ходом идет уборка снега

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Ленина уборочная техника встречается чаще, чем трамваи

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые суровые пермяки пересели в снегопад… на велики

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нечищеные дороги сильно затрудняют нормальное передвижение по городу

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы попасть в автобус, нужно обладать хореографическими навыками.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот лыжники вполне довольны обилием выпадшего снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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