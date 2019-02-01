Первые итоги снегопада в Прикамье: застряли пять грузовиков, в ДТП пострадали три человека

Сильный снегопад в Прикамье начался в четверг, 31 января. И уже вечером в этот день на автомобильной дороге Кунгур-Соликамск, на мостовом переходе через реку Вильва, застряли пять грузовиков. Тяжелые машины не смогли преодолеть подъем.

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, им на помощь выслали автомобиль MAN, который вытащил все грузовики. Машины продолжили свой путь. Но для обеспечения безопасного проезда по дорогам регионального значения Минтранс издал приказ об ограничении движения большегрузного транспорта.

Также после начала снегопада 31 января на региональных дорогах произошло два ДТП, в которых пострадали люди. В 16 часов на дороге Кудымкар-Гайны водитель «Газели» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

А на автомобильной дороге Очер-Верещагино-Сива женщина, сидевшая за рулем внедорожника «Тойота Ленд Круизер Прадо», не справилась с управлением. Проезжая через деревню Савичи, водитель на выбрала безопасную скорость, отчего ее джип съехал в кювет, а потом врезался в деревянный дом. Пострадали женщина-водитель и ее 9-летний ребенок - им была оказана медицинская помощь на месте.

- После сообщения от метеослужб об обильном снегопаде на региональные дороги вышло более 350 единиц техники, - рассказали в министерстве транспорта. - Работы по очистке проезжей части дорог ведутся круглосуточно. На региональных дорогах снег очищается техникой с проезжей части к краю обочины, но пока не вывозится. Вывозка снега предусмотрена только в границах города, а также на Красавинском мосту. Вывоз снега начнется после окончания снегопада.