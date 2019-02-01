Родителей пермских дошколят просят воздержаться от подарков на утренники в детских садах

- Еще в сентябре на родительском собрании в детском саду подняли вопрос, как наши трехлетки будут праздновать Новый год, - рассказывает знакомая. - Дед Мороз со Снегуркой, аниматоры, фотосессия, сладкий стол, подарки - у меня от такого изобилия волосы на голове зашевелились, ведь все это стоит немалых денег. Что именно подарить детям, мы обсуждали два часа, но так к общему решению и не пришли. Одни настаивали на сладостях, другие - на развивающих игрушках. Потом эту тему мы еще два месяца обсуждали в родительском чате, и это было невыносимо.

Другая приятельница рассказала, что в их саду поступили проще. Родители скинулись на одинаковые подарочные пакеты, куда каждый положил тот подарок, который сам выбрал для своего ребенка.

Тем не менее, после новогодних праздников в департамент образования администрации Перми поступили десятки жалоб от родителей дошколят, которые недовольны тем, что их вынуждают скидываться на дорогие подарки к праздникам в детских садах.

- У меня трое детей, и я просто не в состоянии каждому скинуться на новогодний подарок по две тысячи рублей, - жалуется многодетная мама Наталья. - Лично я эти деньги потратила бы на билеты на детские елки, театр и цирк.

Как сообщили в департаменте образования, было очень много обращений, в том числе анонимных, по вопросам сбора денежных средств на подарки детям.

- Решение о возможности приобретения родителями подарков для их детей на общие праздники принимается мамами и папами воспитанников, - пояснили в департаменте. - Часто этот вопрос становится причиной конфликта внутри родительских коллективов: мамы и папы не могут договориться о подарке.

В преддверии выпускных праздников департамент образования вынес к обсуждению возможность заменить подарки, покупаемые родителями, символическими сувенирами от дошкольных учреждений. По мнению чиновников, это позволит, в первую очередь, избежать конфликтных ситуаций между родителями и предотвратить принудительные сборы денежных средств.

- Да, об этой рекомендации департамента образования мне стало известно на этой неделе, - сообщила "КП" заведующая одного из детских садов в Мотовилихе. - И я считаю, что к нему стоит прислушаться. Я уже поговорила с несколькими родителями, и они меня поддержали. Думаю, мы поднимем этот вопрос на ближайшем родительском собрании.

В департаменте уточнили, что разосланное в учреждения письмо носит информационный рекомендательный характер. Решение о покупке подарков детям принимают родительские комитеты.