Киллер вышил крестиком фрегат в подарок на День рождения жены

- 1 февраля у меня День рождения, и Олег несколько месяцев готовил для меня сюрприз, - рассказывает Виктория Михайлова, которая прошлой осенью вышла замуж за киллера. – Он сам вышил крестиком для меня картину, на ней изображена фрегата. Муж назвал ее Викторией.

Об этой истории «Комсомолка» уже писала. Весной 2018 года бывшая сотрудница милиции из Перми прочла в газете статью про киллера орехово-медведковской группировки, который отбывает пожизненный срок за убийство девяти человек. Олег Михайлов отсидел уже 15 лет и в интервью рассказал, что очень раскаивается в том, что натворил в своей жизни.

История бывшего убийцы так тронула пермячку, что она решилась написать в колонию письмо со словами поддержки. Завязалась переписка, которая закончилась тюремной свадьбой.

Сейчас Олег и Виктория надеются добиться пересмотра приговора и, возможно, его условно-досрочного освобождения.

На днях Вика вернулась из колонии, куда ездила на свидание с мужем. Он сидит в колонии особого режима на острове Огненный в Вологодской области, путь туда из Перми занимает почти двое суток.

Олег Михайлов сделал для жены подарок своими рукамиФото: из семейного архива

- Сначала нужно ехать сутки на поезде до Череповца, - рассказывает Виктория. – Поезд приходит ночью, поэтому я ночую в гостинице. А на следующий день еще несколько часов еду на машине в город Белозерск.

Это было четвертое свидание супругов, оно длилось всего четыре часа. Через окошко, на расстоянии трех метров – как это и положено.

- Мы с Олегом планировали венчание, оно должно было состояться 30 января, - продолжает пермячка. – Не хотели никаких особых нарядов, думали, что этот день будет только для нас двоих. Правда, в храме на территории колонии сейчас идет ремонт, и нас должны были венчать в комнате, где расписывали.

Духовный отец Олега уже дал свое благословение, когда таинство отменили.

- Священник сказал, что после венчания должно быть длительное свидание, - говорит Виктория. – Поэтому приняли решение перенести таинство и присоединить его к длительному свиданию. Ближайшее состоится 24 марта, но тогда будет идти пост, и венчание невозможно. Мы просто проведем это время вместе, а венчание состоится уже, скорее всего, осенью.

Домой Виктория вернулась накануне своего Дня рождения. С подарком от мужа:

- Олег вышивает очень красивые картины и иконы нитками Мулине, одну такую он подарил своим друзьям, которые все эти тяжелые годы его очень поддерживали. А для меня он вышил фрегату, ее назвали Викторией!

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