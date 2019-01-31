В Перми сторожевые псы спасли от голода и холода беременную кошку

Эту историю волонтеры из приюта для животных «Матроскин» рассказывают как чудо. Свора здоровых сторожевых псов приютила дрожащую от холода, голодную и к тому же ожидающую котят кошку. Псы не тронули Маркизу, наоборот, повели себя как джентльмены. Выделили ей уголок в своей будке и приносили еду - косточки, обрезки мяса и разные вкусняшки, которые добывали, ошиваясь на местном рынке и возле мусорных баков.

Эти суровые псы получали еду и за работу. Охранники гаражного кооператива на улице Куйбышева сколотили им будку, понатыкали туда старых одеял и подкармливали псов. А те отпугивали чужих.

Все псы чипированные.

Сколько времени принцесса Маркиза прожила среди этих пиратов - неизвестно. Но недавно в собачьем приюте, который расположен недалеко, пропал пес. Его стала искать волонтер Руслана.

Как оказалось, собака - лучший друг не только для человека, но и для кошки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Она зашла в гаражный кооператив на улице Куйбышева. Он находится в промзоне, далеко от жилых домов. Руслана подумала, что пес мог прибиться к бродячим собакам, которые там обитали.

- Кошку ищете? - спросил Руслану владелец одного из гаражей. - Она там, в собачьей будке лежит.

Руслана заглянула в собачью будку и обомлела. Маленький комочек забился в угол. Девушка взяла дымчатую кошку на руки, та вся тряслась от холода. Собак в будке не было - они ушли добывать еду.

- В будках постоянно живут 4 - 5 собак, они сейчас бегают по территории, - заверили охранники девушку. - Приходят спать ночью, греются друг о друга. Вот кошка и забрела к ним. Они ее не трогают, жалеют, видимо.

В этой будке собаки приютили Маркизу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руслана забрала Маркизу и привезла в ветеринарную клинику. Ей тут же дали имя - Маркиза. Кошка породистая - дымчатая голубая, наверное, была домашней. Ветеринарные врачи сказали, что Маркиза беременна. Но настолько слаба, что может не пережить роды. И у нее обморожен живот из-за того, что она долго лежала на земле. Ветеринары говорят, что, скорее всего, ее будут стерилизовать.

В клинике она пробудет еще пару недель. И уже нашлись добрые люди, которые готовы забрать ее домой. Семейная пара прочитала про Маркизу в соцсетях.

- У них уже есть дымчатый кот, которого они подобрали год назад на Центральном рынке в Перми, - рассказала руководитель приюта «Матроскин» Галя Море. - Он очень похож на Маркизу. Надеемся, что Маркиза выздоровеет и у нее начнется совсем другая жизнь.