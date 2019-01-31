В Перми началась запись детей в 1-й класс

Что делать, если хочется отдать ребенка в школу не по прописке? Какие документы собрать для поступления? Как выбрать учителя и подготовить первоклашку к учебе?

С 1 февраля в школах Перми начинается запись детей в первые классы. Как сообщили в администрации города, в новом учебном году за парты сядут более 15 тысяч первоклассников. Прием в первые классы будет организован в 116 муниципальных школах и пяти частных.

Что делать родителям?

Шаг 1. Если родители выбрали для своего ребенка школу по месту регистрации, то с 1 февраля по 30 июня им необходимо прийти в школу с заявлением и получить расписку о приеме документов. Зачисление производится в течение семи дней.

Как пояснили в департаменте образования, узнать, за какой школой закреплен ваш дом, можно на едином портале пермского образования permedu.ru, а также в районном отделе образования.

Шаг 2. Прием заявлений на свободные места в школах начнется с 1 июля.

- Дополнительную информацию о приеме детей в первый класс в конкретном образовательном учреждении можно будет получить в Единый день открытых дверей, - рассказали в администрации Перми. - В связи с карантином в школах его перенесли на 9 февраля (время еще уточняется). Кроме этого, в школах №42, №59 и «Мастерград» будет организована работа секций для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Здесь будут презентованы возможности инклюзивного образования, организации доступной образовательной среды.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

5 февраля с 11 до 12 часов в городском call-центре будет работать прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования Людмилы Сериковой. Задать свой вопрос по приему ребенка в первый класс можно будет по телефону 2-059-059.

А с 4 по 15 февраля в департаменте образования будет работать горячая линия, получить консультацию родители смогут по телефонам: 212-95-20, 212-94-67.

Также вопросы можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru.