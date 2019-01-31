2019-01-31T14:09:26+03:00
Общество

Пенсионерка требует 700 тысяч с пермского аэропорта за сломанную руку

Галина Мымрина упала, когда шла из здания аэровокзала к автобусу для пассажиров
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Галина Мымрина подала иск в суд.Галина Мымрина подала иск в суд.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- 6 октября я собралась лететь в Москву к детям, - рассказала «Комсомолке» Галина Ивановна. - У меня в подмосковном Звенигороде живут дочь, зять и 5-летняя внучка. Когда в Большом Савино объявили посадку, я вышла из здания аэропорта, но едва прошла несколько шагов к автобусу, запнулась, там была какая-то выбоина, и упала. Встать я уже не могла, меня подняли двое пассажиров и помогли добраться вначале до автобуса, потом подняться в самолет.

В Москве Галина Мымрина обратилась в больницу, где ей поставили диагноз - смещенный перелом лучевой кости правой руки. Галина Ивановна собиралась посидеть с внучкой, помочь детям по хозяйству. А также побывать в столичных театрах, в ресторане. Но все две недели она пролежала на диване.

- Один раз дети вывели меня в ресторан, но сидеть там в домашней одежде было очень стыдно, - вспоминает женщина. - А надеть нарядные вещи я не могла из-за загипсованной руки. К тому же лицо было расцарапано, на подбородке синяк...

Вернувшись домой, Галина Мымрина решила потребовать с пермского аэропорта компенсацию за нанесенный вред здоровью и испорченный отдых. По мнению женщины, она упала, потому что в темноте не заметила ямы на дороге.

- Мой рейс был в 19.55. В октябре в это время уже темно, а освещение было только в здании аэровокзала, - объясняет свою позицию женщина. - Я считаю, что если бы было хоть какое-то освещение на улице, я бы увидела эту яму.

После того как Галина Ивановна написала претензию к аэропорту, к ней приехал сотрудник аэропорта, извинился и предложил в качестве компенсации 20 тысяч рублей. Но сумма женщину не устроила.

- Я читала в интернете, что метрополитен выплачивает по полтора миллиона компенсации за вред здоровью, - говорит она. - Поэтому подала иск на сумму в 700 тысяч.

Нанесенный вред здоровью Галина Ивановна оценила в 400 тысяч рублей, моральный вред - в 100 тысяч. Еще 200 тысяч рублей ей должны заплатить по страховке пассажира.

В суде представитель аэропорта Андрей Нечаев заявил, что сумма исковых требований непомерно завышена.

- По данному участку пути каждый день следует 1300 пассажиров, и ни один из них на этом месте не падал, - аргументировал он свою позицию. - А в актах приемки нового аэропорта сказано, что освещение соответствует ГОСТам. Внутренняя проверка показала, что нарушений с нашей стороны не было. Падение истца произошло по ее вине, из-за невнимательности.

Услышав слова юриста, Галина Мымрина пообещала изменить свои требования. И написать новый иск - уже на миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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