Погода в Перми на февраль – 2019: ожидаются сильные снегопады, а затем ударят тридцатиградусные морозы

Скучная зима без 30-градусных морозов, метелей и снегопадов, похоже, закончилась. И пока пермяки в соцсетях делятся солнечными фоточками и мечтают о скорой весне, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже в ближайшие часы.

- Первые два месяца нынешней зимы оказались на редкость устойчивыми, - сообщают метеорологи. – Не было ни сильных снегопадов, ин резких колебаний температуры. Так, в Перми не зафиксировано ни одного дня, когда средняя температура были бы выше или ниже нормы более чем на 10 градусов.

Однако февраль решил доказать, что он вовсе не слабак. В ближайшие дни впервые за зиму ожидается сразу комплекс неблагоприятных явлений погоды. Сначала на Пермь обрушатся сильные снегопады, а затем ударят 30-градусные морозы.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, самые интенсивные снегопады ожидаются 1 и 2 февраля. За двое суток количество осадков может превысить половину месячной нормы.

- Снегопад действительно может быть серьезным, - сообщил «Комсомолке» кандидат географических наук, инженер ГИС Центра ПГНИУ Андрей Шихов. – Если его пик пройдет через Пермь, высота сугробов вырастет больше чем на 10 сантиметров. При этом для второй половины зимы такие интенсивные снегопады совсем не характерны, в основном они случаются в ноябре – декабре или уже в марте.

В Перми самые сильные снегопады ожидаются в первой половине дня пятницы и вечером. Уже утром в субботу, 2 февраля, зона осадков уйдет на юг края. Всего за двое суток количество осадков может превысить половину месячной нормы.

Температура во время снегопада ожидается около -10 градусов. А затем она постепенно начнется понижаться.

- Морозы усилятся под влиянием арктического антициклона на севере Западной Сибири, - сообщают метеорологи. - В ближайшие дни влияние антициклона сохранится и усилится. И с вечера 2 февраля эта чрезвычайно холодная воздушная масса начнет распространяться на запад и на юг вдоль Уральских гор.

По Пермскому краю с комфортных -10 градусов температура за несколько часов упадет сразу до -25. При этом будет облачно, усилится ветер. До самой Перми морозы доберутся к утру воскресенья. Днем столбик термометра будет показывать от -20 до -25 градусов. Ожидается восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Но самым холодным днем станет 4 февраля. Ночью столбик термометра опустится до -28…-33 градусов (по востоку края до -35). Днем ожидается до -25…-30 градусов.

- Похолодание будет резким, но не продолжительным, - говорит Андрей Шихов. – Самыми холодными днями будут понедельник и вторник, а с середины недели морозы немного отступят, днем ожидается от -20 до -25 градусов.

Куда жаловаться на снег?

Как сообщили в правительстве Пермского края, в связи с непогодой все коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности. По информации регионального минтранса, всем подрядчикам направлено уведомление о неблагоприятном прогнозе и работе в режиме повышенной готовности в случае необходимости.

В общей сложности около 700 единиц техники готовы к уборке снега с региональных и городских дорог.

Контроль за безопасностью дорожного движения будет вестись с помощью 37 видеокамер и 19 метеостанций. О некачественной уборке снега жители региона могут сообщать по телефонам: 8 (342) 235 70 70, 235 70 71 (Центр диспетчерской службы) или через портал «Управляем вместе».

Режим повышенной готовности

Только в Перми на уборке снега будет задействовано 380 единиц техники.

- Сильные снегопады, а потом неделя гарантированного похолодания до -30 - сочетание таких условий создает серьезное испытание для всех дорожных служб, - сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов в своем Инстаграм. - В связи с этим ввожу в Перми режим повышенной готовности. Мобилизуем всю технику, увеличиваем количество снегоуборочных машин до 380 единиц. Главная задача на период снегопада - обеспечить безопасность дорожного движения и нормальную работу общественного транспорта, в выходные - максимально отработать вывоз снега. Лично проверю, как отработали подрядчики. Снимать режим повышенной готовности буду при изменении погодных условий.

Водителей просят пересесть на общественный транспорт

В период сильных снегопадов пермских водителей просят избегать поездок в центр города, не парковать машины вдоль обочин и не оставлять их на ночь на общественных парковках - это мешает работе снегоуборочной техники.

- Рекомендуем водителям воспользоваться в эти дни общественным транспортом, чтобы не усиливать трафик на улицах города. – сообщили в администрации Перми.

- При получении информации о затруднении движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения водителям рекомендуется избегать поездок в этом направлении или выбирать пути объезда участков дорог, на которых образовались заторы, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ГИБДД напоминают о необходимости избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость и учитывать особенности торможения в гололед.

Единый номер вызова экстренных служб – 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.