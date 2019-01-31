2019-01-30T22:10:56+03:00
Общество

Пермский риелтор: Что произойдет с ценами на жилье по улице Революции после воскресной аварии

Разбираемся, скажется ли обрушение перекрытий на стоимости недвижимости
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сейчас дом стоит без жильцов.Сейчас дом стоит без жильцов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В социальных сетях активно обсуждают, что произойдет с ценами на квартиры в домах на улице Революции. И не только в том доме, где в воскресенье, 27 января, обрушились восемь плит перекрытия, но и в соседних. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» расспросили пермского риелтора Эдуарда Галеева.

- Конечно, сейчас конкретно по этому дому никакие продажи невозможны, - рассказал Эдуард Галеев. - Потому что в данный момент воскресная авария у всех на слуху, потенциальные покупатели хоть что-то о ней да слышали и покупать квартиры в этом доме не будут. За любые деньги. Что же касается соседних домов, может быть, в течение некоторого времени будет какая-то опаска, которая выразится в небольшом снижении цены. Но наши покупатели достаточно беспечные и память у них короткая. Они не интересуются качеством дома, его состоянием, а действуют по принципу: пришли-посмотрели-купили.

Риэлтор напомнил ситуацию с домом на улице Куйбышева, где обвалился угол здания, в результате чего погибли люди.

- Прошел год - и о трагедии все забыли и спокойно покупают там квартиры. Так же произойдет и с домом на Революции. Пройдет время, авария благополучно забудется и не цены на квартиры останутся прежними. Ведь в доме по Революции, 3/2, тоже выселяли жильцов после обнаружения трещин в фундаменте. Какое-то время покупатели об этом помнили и продажи не шли. А потом забыли. И история с выселением на цены не повлияла.

Тем временем в администрации Свердловского района прошла встреча с жителями дома по Революции, 3/1, на которой глава района Андрей Усов назвал предварительную причину обрушения.

- По предварительной информации, плиты перекрытия технического этажа сложились из-за треснутого шва ригеля (балки, на которую опираются перекрытия. – Ред.), - объяснил Андрей Усов. - По какой причине разошелся шов на конструкции, предстоит определить специалистам дополнительно. Комплексное обследование дома будет проведено полностью – от подвала до кровли. Угрозы обрушения дома нет.

Тем не менее в ближайшие полтора месяца жильцам запрещено возвращаться в свои квартиры. Их будут пускать только временно и в сопровождении спасателей, чтобы люди могли взять необходимые вещи.

Сейчас решается вопрос о дальнейшем размещении жильцов.

- Вы можете самостоятельно снять жилье, а также обратиться за помощью в поиске квартиры к сотрудникам администрации района, - сообщил им Андрей Усов. - Затраты на аренду будут возмещены за счет средств бюджета города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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