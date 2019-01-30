"Задавило грунтом на глубине 6 метров". В гибели рабочего на строительстве зоопарка в Перми обвинили прораба

В Перми будут судить сотрудника ООО "ПромСТройМонтаж", по вине которого на стройке нового зоопарка погиб рабочий.

Трагедия, напомним, случилась 19 февраля прошлого года на строительной площадке в микрорайоне Нагорный (это в Индустриальном районе Перми) - здесь к следующему году построят новый зоопарк. Как сообщили в министерстве строительства Пермского края, во время проведения работ произошел несчастный случай. Погиб один из строителей.

Проверка показала, что слесарь работал в составе бригады, которая занималась устройством сети водоснабжения и дождевой канализации по договору с заказчиком - фирмой «СТУЗ». Во время выполнения работ на мужчину, находившегося в траншее, обрушился грунт, что привело к смерти рабочего.

Следователи изъяли документацию учета инструктажа по технике безопасности, зафиксировали обстановку на месте происшествия, опросили очевидцев.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- 55-летний потерпевший по указанию и под руководством обвиняемого выполнял строительно-монтажные работы, - сообщили об итогах расследования в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. - Рабочий спустился в траншею глубиной 6 метров, где стал производить слесарные работы по монтажу. В это время произошло самопроизвольное обрушение грунта стенок траншеи, в результате чего потерпевший был задавлен грунтом и скончался.

Уголовное дело в отношении прораба ООО "ПромСТройМонтаж" передано в суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.