«Миша приехал ко мне в больницу, и мы все выяснили». Пермский бизнесмен помирился с депутатом, который его избил

- Голова почти не болит, я чувствую себя вполне удовлетворительно, - говорит 48-летний совладелец "Мотовилихинских заводов" Юрий Медведюк, немного удивившись нашему визиту в больницу. - Хотите конфетку?

Напомним, пермский бизнесмен оказался на больничной койке после драки в ресторане Havana Cup, что на улице Газеты «Звезда». Все случилось вечером 18 января. Юрий Медведюк отдыхал за одним из столиков со своими друзьями. Неподалеку сидела компания депутата Законодательного Собрания Пермского края 33-летнего Михаила Арзуманова. К слову, он внук бывшего пермского губернатора Геннадия Игумнова.

- Михаил пригласил меня за столик, сначала мы просто разговаривали, в том числе - о Крещении, - вспоминает Юрий Станиславович. - Но потом возник конфликт, мы начали драться с Арзумановым. А потом меня сзади ударил по голове его друг. Я упал и ударился затылком обо что-то твердое.

Юрия Медведюка доставили в нейрохирургическое отделение 4-й медсанчасти (это в Мотовилихе), врачи констатировали у пострадавшего трещину кости черепа. На больничной койке он провел почти две недели.

- Я лежу в отдельной палате, принимаю посетителей, - улыбается Юрий Станиславович. - Недавно меня перевели в другую палату, здесь потише.

На тумбочке у кровати - фрукты, пирожные, конфеты. По вечерам у бизнесмена гости, посещения в больнице разрешены всего два часа в день.

- Голова пока перемотана, но я надеюсь, что к концу недели меня уже выпишут из больницы домой, - говорит Медведюк.

Михаил Арзуманов.Фото: Из материалов пресс-службы

На днях в социальных сетях появилась аудиозапись, касающаяся недавнего конфликта в сигарном ресторане. Публикуем ее дословно:

"Я, Юрий Медведюк, настоящим подтверждаю, что все какие-либо спорные, проблемные вопросы, которые возникли в кафе Havana Cup с Михаилом Арзумановым, нами закрыты. Мы достигли совместного соглашения о том, что не имеем друг к другу претензий. Я получил от Михаила извинения и заверения, что данное событие являлось случайностью и не имеет места быть в будущем".

- Это действительно вы сделали аудиозапись? - спросили мы у бизнесмена.

- Действительно я. Миша приезжал ко мне в больницу, мы поговорили, все выяснили и, можно сказать, помирились. Хотя мы всегда были с ним в дружественных отношениях, и этот конфликт никак не повлиял.

- Но все-таки по его вине вы получили очень серьезную травму и так надолго оказались в больнице?

- Здесь нет ничего личного, скорее, это алкоголь виноват.

- Арзуманов предлагал вам выплатить какую-то компенсацию?

- Что вы, нет, конечно. Никаких денег мне не надо.

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