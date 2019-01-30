«Меня лишили родительской любви и ласки». Разлученные в роддоме близняшки из Перми получат 2,5 миллиона рублей компенсации

- И все равно я недовольна суммой компенсации, - возмущалась в суде 36-летняя Ксения, которая лишь недавно узнала, что много лет назад ее перепутали в детской больнице и отдали на воспитание чужой маме. – Меня лишили родительской любви и ласки, лишили возможности расти вместе со своей родной сестрой. Я попала в неблагополучную семью и в итоге оказалась в детском доме.

Об этой истории «Комсомолка» писала в прошлом году. Напомним, педагоги Владимир и Галина Шиловы стали родителями 36 лет назад. 5 декабря 1982 года в роддоме № 7 на Гайве родились девочки - близняшки.

Первой на свет появилась Ульяна, через несколько минут – ее сестра. Врачи сказали, что вторая девочка слабенькая, и отправили ее в детскую больницу № 13 на «допаривание». А Улю с мамой выписали домой.

Вторую дочку Шиловы забрали из больницы только через месяц, девочку назвали Яной. Близняшки росли совсем не похожими. Ульяна - высокая, светловолосая, с голубыми глазами. А Яна – темненькая, с выразительными почти черными глазами.

Сейчас Галина Владимировна вспоминает, что иногда ее терзали сомнения: и внешне, и по характеру девчонки были совсем разными. Но о своих подозрениях она никому не говорила. А окружающим, которые тоже подмечали непохожесть двух сестренок, Шиловы объясняли: одна похожа на маму, другая - на папу.

Правда открылась совершенно случайно. Подруга Ульяны ехала в машине и увидела, как по улице идет… точная копия Ули. Девушка бросилась догонять незнакомку, как две капли воды похожую на ее лучшую подругу.

А уже через несколько дней Ульяна и Ксюша познакомились. Не надо было никаких тестов ДНК, чтобы понять – они родная кровь. Однако экспертизу все-таки сделали, с вероятностью 99,9 процентов их родство подтвердилось. Мама и папа Ульяны оказались биологическими родителями Ксении. А мама Ксении – настоящей мамой Яны.

Перепутанные близняшки, их родители и Яна обратились с иском в Ленинский суд Перми и потребовали от больницы, где перепутали детей, министерства казначейства, министерства финансов и минздрава взыскать 55 миллионов рублей моральной компенсации на всех.

Однако им присудили всего 5 миллионов 200 тысяч рублей. Ксении – 1 миллион 200 тысяч рублей, остальным – по миллиону.

В итоге семья обратилась с жалобой в Пермский краевой суд и требовала увеличить сумму моральной компенсации: она не соразмерна страданиям, которые пришлось пережить. В первую очередь, это касается Ксении, которая выросла в детском доме.

В ответ представители больницы, где перепутали девочек, настаивали на том, что в выплате компенсации истцам нужно отказать: не осталось никаких документов, что детей перепутали именно в этом лечебном учреждении.

В среду, 30 января, суд вынес решение: добавить еще триста тысяч рублей к компенсации Ксении, тем самым увеличив ее до полутора миллионов. Суммы компенсации для остальных членов семьи оставили без изменений.

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