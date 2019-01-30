2019-01-30T12:27:32+03:00
Звезды

«Никто львенка не съел, не продал и не выкинул». Жена пермского депутата Елена Плотникова ответила на критику в свой адрес

Львенок находился у нее только четыре дня
Константин КЯКИНЕН
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Львенок пробыл у Елены Плотниковой только четыре дня фото: InstagramЛьвенок пробыл у Елены Плотниковой только четыре дня фото: Instagram
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Супруга пермского депутата Владимира Плотникова Елена опубликовала на своей страничке в Instagram пост, в котором ответила на критику в свой адрес со стороны зоозащитников. Они обвинили ее в жестоком обращении к животным.

Елена Плотникова рассказала, что львенка ей привезли из Москвы только на четыре дня. Она не сдавала животное в аренду за деньги, только предлагала друзьям и знакомым сфотографироваться с ним.

- Львица жива, здорова и в надежных руках специалиста по дрессировке диких животных, - написала Елена Плотникова. - Никаких ужасных условий содержания, жестокого обращения к животному, а также почасовой сдачи за деньги не было.

Елена Плотникова является женой депутата Владимира Плотникова Фото: Instagram

Елена Плотникова является женой депутата Владимира Плотникова Фото: Instagram

Также она обратила внимание на то, что никакого нарушения закона не было.

- Никто львёнка не съел, не продал и не выкинул, - сообщила она на своей страничке. - У меня сложилось впечатление, что кто-то, поливая грязью, якобы в защиту животного, не зная всей ситуации, просто раздувает из мухи слона.

Напомним, что ранее Елена Плотникова разместила на своей страничке пост, в котором предлагала сфотографироваться с львенком.

Если кому-то нужна фотосессия с этим чудом или просто хотите взять на пару часиков для общения и ярких эмоций, пишите, - сообщала светская львица.

Отметим, что Елена Плотникова является супругой депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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