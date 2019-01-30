2019-01-30T09:11:00+03:00
Здоровье

Карантин в Перми – 2019: все школы города закроют до 8 февраля

Эпидпорог по гриппу превышен на 37 процентов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Врачи рекомендуют во время эпидемии пользоваться защитными масками.Врачи рекомендуют во время эпидемии пользоваться защитными масками.Фото: архив "КП"
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В Перми из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин. Все школы, лицеи, гимназии, а также техникумы, колледжи города будут закрыты с 31 января по 8 февраля включительно.

Как сообщили в управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошлую неделю эпидемический порог по гриппу был превышен на 37,2 процентов. И количество заболевших постоянно растет.

По данным городской «скорой помощи», за неделю количество вызовов по поводу гриппа выросло на треть.

- При этом 1088 вызовов были к детям, - уточнили в пресс-службе «скорой».

Ежегодно эпидемия гриппа в Перми начинается после окончания зимних каникул.

- По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляции вирусов гриппа типа А, - сообщил главный государственный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев. - Рост заболеваемости создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания в организованных коллективах.

Поэтому на 9 дней в Перми установлен карантин. Будут закрыты не только учебные заведения, но и отменены занятий кружков и секций. На время карантина отменят массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, день открытых дверей для родителей первоклассников в пермских школах, который должен был состояться 2 февраля, переносится на 9 февраля.

- Во время карантина занятия школьников будут проходить с применением дистанционных технологий, - сообщили в департаменте образования.

На студентов вузов карантин распространяться не будет.

Напомним, в 2019 году циркулирует грипп Мичиган, который в просторечии называют «свиным». Он дает тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. Десять лет назад во время эпидемии этого гриппа в Прикамье было зафиксировано несколько смертей от гриппа. Особенновелик риск для тех, у кого проблемы с легкими, и для людей старше 60 лет.

Симптомами гриппа являются резкий подъем температуры выше 38 градусов, сухой надрывный кашель, головная боль, тяжесть за грудиной, одышка. А вот насморк может отсутствовать.

При появлении этих признаков медики рекомендуют срочно вызывать врача на дом, а не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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