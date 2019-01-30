2019-01-29T21:43:01+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят водителя без прав, который вылетел на встречку и протаранил четыре машины

По его вине погибла женщина, мужчина получил тяжелые травмы
Вероника РАНГУЛОВА
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Суд над водителем начнется 1 февраля.Суд над водителем начнется 1 февраля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На этой неделе в Нытвенском суде Пермского края начнется суд над водителем, по вине которого в страшной аварии погибла женщина, а мужчина получил тяжелые травмы.

Статья обвинения - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда и смерть». Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Эта авария случилась еще летом прошлого года. Водитель легковушки сел за руль, будучи лишенным права управления транспортным средством. На автодороге в Нытвенском районе он выехал на полосу для встречного движения и протаранил четыре автомобиля, которые ехали в колонне друг за другом.

В результате аварии погибла женщина. С места ДТП на Скорой увезли еще одного пострадавшего. У мужчины оказались множественные травмы, эксперты установили, что ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд над водителем начнется уже 1 февраля. Обвиняемый признал свою вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без судебного следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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