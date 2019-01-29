Заказчик убийства, совершенного 20 лет назад, получил 17 лет строгого режима

В ноябре 1997 года 28-летний житель Губахи подрался с 20-летним парнем. Разозлившись на противника, он схватил его руками за горло и задушил. А труп сбросил в реку Косьва, чтобы скрыть следы.

Первое убийство прошло безнаказанно, и спустя полгода этот же губахинец решил совершить еще одно. На этот раз чужими руками.

Он предложил своим троим знакомым из города Гремячинска убить 42-летнего мужчину, к которому испытывал личную неприязнь. Предложил неплохие, по местным меркам, деньги. Те согласились.

Организатор подготовил для своих наемников квартиру в Губахе, где они временно остановились. Принес одноствольное охотничье ружье и патроны с дробью к нему. Обеспечил автомобиль.

И в назначенный час троица отправилась убивать. Один остался в подъезде - наблюдать, двое других вошли в квартиру. Кроме самой жертвы там находился его взрослый сын. Но убийц это не смутило. Тот, у которого было в руках ружье, почти в упор выстрелил мужчине в голову. Он скончался на месте. А убийцы сбежали из квартиры.

Но их быстро обнаружили, осудили и приговорили к длительным срокам лишения свободы.

- Организатор убийства по найму более 20 лет скрывался от органов предварительного следствия, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Но в июне 2018 года он был задержан в Московской области.

Губахинский суд признал 49-летнего мужчину виновным в убийстве и организации убийства по найму. Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.