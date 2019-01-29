Из-за волны лже-минирований пермяки не могли вызвать «скорую помощь»

- Нас вывели на улицу, говорят, что в школе может быть бомба, - испугала ученица 102-й школы свою маму.

Родителям звонили дети и рассказывали, что их срочно вывели на улицу. Кое-где ученики даже не успевали одеться.

Стали появляться сообщения об эвакуации магазина «СемьЯ» на ул. Борчанинова и гипермаркета «Лента» на ул. Героев Хасана. Посетителей выводили на улицу. Также эвакуировали сотрудников городской администрации.

- Информация проверяется, звоните позднее, - сообщали силовики, спасатели и чиновники.

Тем временем «заминированных» объектов становилось все больше. Учителя отправляли сообщения родителям, чтобы они забирали детей.

- Учеников школы №102 отправили в детский садик, который находится неподалеку, - сообщили в департаменте образования города. - Всех детей будут отправлять в закрепленные за образовательными учреждениями здания. Сколько всего эвакуировано школ, мы не знаем.

Департамент образования дал указание всем пермским школам отменить уроки во вторую смену. Детские сады продолжили работать по графику.

Затем стала появляться информация, что перед волной эвакуаций в школы и учреждения разослали анонимные письма с сообщениями о минировании зданий. Накануне такой же атаке были подвергнуты школы и торговые центры в Кемерово и Новосибирске.

К середине дня были эвакуированы около 20 пермских школ, а также семь торговых и бизнес-центров - «Алмаз», «Мачта», «Серго», ЦУМ, «Спешилов», «СемьЯ» и «Лента».

Многие пермяки не могли вызвать «скорую помощь», все бригады были на месте возможных терактов.

- С утра так прихватило спину, что я решила остаться дома, - рассказывает знакомая. - Потом стало еще хуже - я не могла встать с кровати. Решила позвонить в «скорую», но мой вызов не приняли. Сказали, что свободных бригад нет. Передали мой звонок в поликлинику и сказали ждать терапевта.

Как сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи, в связи с сообщениями об эвакуации бригады врачей срочно направляются к месту возможного ЧП.

К вечеру лже-минирования прекратились. Взрывных устройств нигде не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скорая к вам не приедет». Бригады врачей работают на эвакуации и обслуживают только экстренные вызовы

Пермяки жалуются, что не могут дождаться врача (Подробнее…)

В Перми массово эвакуируют школы, административные здания, торговые центры

«Комсомолка» следит за событиями (Подробнее…)