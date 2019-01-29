«С женой и новорожденной дочкой все хорошо»

- С женой и дочкой все хорошо, их уже выписали из больницы, - сообщил муж 37-летней Екатерины Стерлядевой, которую на девятом месяце беременности чудом спасли из горящего офиса.

Напомним, пожар в бизнес-центре на ул. Монастырской, 12 случился две недели назад. По предварительной версии, на третьем этаже здания замкнула проводка в коридоре. Она была очень старая и давно требовала ремонта.

Огонь так быстро распространился по этажу, что отрезал путь к спасению тем, кто замешкался и не успел вовремя выйти из горящего здания. Пострадали 14 человек, но госпитализация потребовалась четверым девушкам.

- Две из них были доставлены в отделение токсикологии «девятки», они надышались угарным газом и получили ушибы и переломы, - рассказали в больнице. - На днях их выписали из больницы.

Также медики отпустили домой и новоиспеченную маму, за которую, без преувеличения, в тот день переживал весь город. Екатерина - совладелица PR-агентства, ее третий ребенок вот-вот должен был родиться, но в тот день она была на работе.

Катя наотрез отказалась выпрыгивать из окна. Будущую маму спас сотрудник спецназа ГУФСИН 30-летний Олег Изгагин. Увидев в окне плачущую девушку, он забрался на козырек пристроя, подставил лестницу и вытащил Катю через окно.

Беременную пермячку доставили в родильное отделение, где врачи сделали операцию кесарева сечения. Родилась малышка весом 2800 кг.

Сейчас в краевой больнице остается одна пострадавшая на пожаре - 37-летняя коллега Екатерины Анастасия, которая спасаясь из огня, прыгнула с третьего этажа на козырек здания. У женщины тяжелая черепно-мозговая травма, сломаны ребра. Больше недели она провела на аппарате ИВЛ, сейчас ее состояние стабильно. Врачи говорят, что с Настей все будет хорошо.

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