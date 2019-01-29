Жители пермской высотки, где обрушились 8 плит перекрытий, не смогут попасть в свои квартиры полтора месяца

В Перми эксперты провели предварительное обследование дома по Революции, 3/1.

- Жильцы примерно полтора месяца не смогут вернуться к себе домой, до тех пор, пока не будет проведено полное инструментальное обследование здания, - сообщил глава Свердловского района Андрей Усов.

Напомним, в воскресенье, 27 января, около трех часов дня обрушились восемь плит перекрытия на техническом, верхнем этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1. Никто из людей не пострадал. Всех жильцов – а в здании живет 230 человек - эвакуировали. Большинство из них разместились у родственников, а 29 человек временно заселились в гостиницу «Жемчужина».

- На эти полтора месяца мы предложим всем жильцам разные варианты размещения, - отметил Андрей Усов. – Они смогут остаться у родственников, переселиться в маневренный фонд или снять временное жилье – деньги за аренду мы впоследствии компенсируем из городского бюджета.

Глава Свердловского района Андрей Усов рассказал о предварительных итогах обследования дома.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эксперты уже сообщили, что на техническом этаже обрушились восемь плит – одна прогнулась, остальные семь покосились. Одной из плит был поврежден стояк холодной воды в кухне квартиры на 14-м этаже.

- Мы не стали даже сливать воду из стояка, - уточнил глава района. – Воду перекрыли, а отопление в здании работает, так что ничего страшного не произойдет.

Тем временем жильцы сами выдвигают версии обрушения. Многоэтажка была построена в 1993 году. Вернее, строительство началось еще в конце 1980-х, но шло оно долго и трудно. Был дефицит стройматериалов.

- Дом построили на насыпном грунте, на окраине лога, - рассказала Людмила Попова, живущая в доме с самого основания. - Он стоит на сваях. Сваи должны были быть длиной 16 метров, а тогда таких не было, поэтому забивали те, которые были в два раза короче, ставя их друг на друга.

А в 2002-03 годах во время строительства Средней дамбы – как называют пермяки мостовой переход через реку Егошиха и часть улицы Революции – на стенах дома появились трещины.

Кстати, в 2011 году растрескался фундамент соседнего 11-этажного дома по адресу: улица Революции, 3/2, который был сдан почти в то же время - в 1994 году. Его жильцов пришлось на несколько месяцев расселить, пока велись работы по укреплению фундамента. Но тогда проверка показала, что трещины были вызваны техническими ошибками, допущенными при строительстве. Как сообщили в августе 2011 года городские чиновники, также «прошли проверки в соседних домах, их жильцам ничего не угрожает».

Сейчас, как рассказал Андрей Усов, работники администрации ведут мониторинг соседних домов.